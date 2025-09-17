‘El último vuelo del tándem’ visibiliza la diversidad funcional en la Semana Europea de la Movilidad

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad (16–22 de septiembre), se estrena ‘El último vuelo del tándem’, un cortometraje documental que muestra, desde una mirada educativa y emocional, cómo la movilidad sostenible y el deporte pueden convertirse en herramientas de integración y crecimiento personal, especialmente en el ámbito escolar.

El proyecto se enmarca en el lema de esta edición, «Movilidad para todos», y busca poner en valor la bicicleta como símbolo de inclusión, solidaridad y participación comunitaria a través de una pequeña historia en la que un viejo tándem, a punto de ser jubilado, realiza su último viaje. Durante el mismo, descubriremos qué hace una bicicleta tan curiosa en una escuela y qué papel ha desempeñado ayudando a niños y niñas que sufren diversidad funcional, como Gonzalo, Natalia, Jaime y Sergio.

La pieza, producida por GameTV en colaboración con Escuela IDEO, trata la diversidad funcional, el deporte, el trabajo en equipo y el esfuerzo desde un punto de vista emocional y optimista, y puede verse desde el canal de YouTube de la propia escuela.

Un estreno con vocación social

‘El último vuelo del tándem’ no solo es un relato audiovisual, sino también un ejemplo de cómo iniciativas locales y educativas pueden alinearse con los grandes retos europeos en materia de movilidad y sostenibilidad. Su estreno supone una invitación a reflexionar sobre la necesidad de construir una movilidad más inclusiva, saludable y accesible para todos.

Documental ‘El último vuelo del tándem’ – https://www.youtube.com/watch?v=ZXH18Wt_AU4

Sobre Escuela IDEO

Escuela IDEO es un centro educativo en Madrid que ofrece enseñanza desde Infantil hasta Bachillerato y Ciclos Formativos. Su proyecto pedagógico se basa en metodologías activas, trabajo cooperativo, educación emocional y hábitos de vida saludables. Con un fuerte compromiso con la sostenibilidad, la actividad física y la creatividad, fomenta en el alumnado valores de convivencia, cooperación y responsabilidad social, preparando a niños, niñas y jóvenes para construir un mundo mejor. www.escuelaideo.edu.es

Sobre GameTV

GameTV es una agencia audiovisual con más de 20 años de trayectoria. Creadora de formatos de televisión vinculados al público juvenil, también trabaja para empresas e instituciones generando estrategias de contenido, muchas de ellas centradas en el ámbito digital. En su vertiente social, apuesta por formatos propios y solidarios con el objetivo de aportar su granito de arena en la sociedad desde el sector audiovisual. www.gametv.es

Vídeos

Tráiler Cortometraje Documental «El Último Vuelo Del Tándem»

Cortometraje Documental «El último vuelo del Tándem»