Ayuda en Acción y Dominnico acercan la moda como motor de vocación y futuro bajo el marco de Madrid es Moda

La cita, organizada en colaboración con Ayuda en Acción, reunió a estudiantes y prensa en una jornada dedicada a la vocación, la creatividad y la perseverancia como motores de transformación personal y social.

La sesión, celebrada en el Palacio de Altamira, se ha desarrollado en un ambiente cercano y participativo. Tras la bienvenida de Sara Bounajm Pérez, responsable del proyecto Impulsa Empleo Joven de Ayuda en Acción, ha destacado el papel de la moda como lenguaje capaz de contar historias y abrir oportunidades, especialmente para los jóvenes que buscan su camino profesional. «En Ayuda en Acción creemos que una oportunidad puede cambiarlo todo. Por eso trabajamos para que jóvenes estudiantes y en desempleo desarrollen todo su potencial, entrenando competencias clave en su camino hacia el empleo», ha declarado Bounajm.

En este contexto, el director creativo ha compartido su trayectoria personal y profesional, desde sus primeros pasos movidos por la pasión hasta su proyección internacional. Reconocido por un estilo vanguardista que ha conquistado tanto a la crítica como a iconos globales de la música como Rosalía, Lady Gaga, Beyoncé, Aitana o Rita Ora, el diseñador recordó los retos y aprendizajes que marcaron su camino, animando a los asistentes a creer en su talento y a trabajar con disciplina y autenticidad.

«Creo en el poder de la moda como un lenguaje universal, capaz de empoderar y abrir caminos. Esta charla ha sido una oportunidad para transmitir a las y los jóvenes la importancia de confiar en uno mismo y luchar por los propios sueños», declaró Domingo durante su intervención.

El encuentro se convirtió en un espacio de diálogo en el que los asistentes pudieron formular preguntas directamente al diseñador, reforzando la cercanía y la conexión con los estudiantes. La sesión concluyó con un mensaje conjunto de agradecimiento y motivación: la creatividad como fuerza transformadora y la perseverancia como clave para convertir la pasión en una carrera con proyección internacional.

Ayuda en Acción y el poder de una oportunidad

La educación, la formación y el acceso a un empleo digno y sostenible son la llave que abre el futuro de las generaciones más jóvenes. Por eso, la misión de Ayuda en Acción es acompañar a quienes más lo necesitan en los momentos decisivos de su vida, porque las oportunidades no solo transforman personas, sino también sociedades.

«Espacios de aprendizaje y encuentro como el de hoy permiten que jóvenes conozcan referentes inspiradores, conecten con sus vocaciones y desarrollen habilidades que les acompañarán toda la vida. Al mismo tiempo, estas acciones son altavoces para sensibilizar, sumar apoyos y recordar que juntos podemos generar oportunidades que cambian destinos», añadió Bounajm como portavoz de Ayuda en Acción.

El programa Impulsa Empleo Joven de Ayuda en Acción nació en 2024 como un instrumento para luchar contra el desempleo juvenil generando oportunidades de futuro laboral para la juventud a través de orientación, formación y prácticas no laborales en empresas, permitiendo su integración en el mundo laboral con más herramientas y capacidades.

Con esta colaboración, Madrid es Moda, IED Madrid y Ayuda en Acción fortalecen su compromiso de acercar referentes creativos a las personas jóvenes, mostrando que la moda no solo es estética, sino también una herramienta de impacto social y cultural.

Sobre Ayuda en Acción

Son una organización que trabaja a nivel internacional para generar oportunidades de crecimiento y desarrollo junto a las personas que más lo necesitan. Las acompañan desde la infancia y la juventud definiendo metas en común, apostando por sus talentos y habilidades. Facilitan su acceso a la educación y la transición hacia el empleo y el emprendimiento para que protagonicen su propio camino y generen un desarrollo sostenible y duradero en sus comunidades.