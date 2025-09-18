Vivid Money lanza en España el bróker para empresas y autónomos

Vivid Money, la plataforma financiera europea para pymes y autónomos, lanza hoy la nueva cuenta de bróker para empresarios y emprendedores. Esta plataforma permitirá a las pymes y autónomos el acceso a los mercados de capital mediante iBonds, ETFs, fondos del mercado monetario, acciones y criptoactivos, todo ello combinado en una única aplicación intuitiva, sin configuraciones complejas ni grandes barreras de entrada.

Acceso a los mercados a un coste accesible para empresarios

El bróker de Vivid Money permitirá a las empresas invertir en los principales mercados a un coste muy competitivo: las acciones europeas estarán disponibles desde 1 EUR por transacción y las acciones americanas desde 1 USD por transacción, mientras que los ETFs, los iBonds y los fondos del mercado monetario podrán negociarse sin comisión. A esto se añade una comisión de servicio variable en función del plan de cuenta contratado en Vivid, lo que asegura flexibilidad y transparencia en la gestión de los costes.

«Este lanzamiento supone eliminar una barrera existente en las posibilidades de inversión para los empresarios, un segmento de mercado que no ha recibido la atención suficiente por parte de los brókeres. Hasta ahora se encontraban con obstáculos como volúmenes mínimos de inversión, condiciones adicionales y comisiones que hacían inviable esta posibilidad», destaca Armando Platero, Director General de Vivid Money en España.

El bróker ya está disponible para todas las pymes y autónomos en todos los mercados de Vivid Money, con los fondos del mercado monetario ya activos y la incorporación progresiva de nuevos productos tales como ETFs, acciones americanas y europeas, así como españolas y productos en base a demanda. Los detalles completos sobre tarifas están disponibles aquí.

Un paso más en la oferta de Vivid

Con la llegada del bróker para empresas, Vivid se convierte en el primer proveedor en Europa en ofrecer esta amplia gama de instrumentos de inversión en una sola cuenta enfocada a pymes y autónomos. Las empresas podrán diversificar, obtener rentabilidad y gestionar la liquidez de forma más estratégica, eficiente y a un coste óptimo, todo con solo unos clics.

«En tiempos de incertidumbre económica, las pymes necesitan herramientas para gestionar su liquidez con confianza. Con este lanzamiento, todas las empresas tendrán acceso a las mismas oportunidades que solo las grandes corporaciones tenían. De esta manera, podrán sacar el máximo provecho de la liquidez disponible y darles la oportunidad de tener un mayor margen de maniobra», añade Alexander Emeshev, Co-fundador de Vivid Money.

La oferta del nuevo bróker es un paso más en el camino de Vivid Money para construir una verdadera plataforma integral para pymes y autónomos, yendo más allá de la banca tradicional para abordar los desafíos empresariales cotidianos.

Disclaimer: Invertir siempre conlleva riesgos. Por tanto, el valor de su inversión y los ingresos obtenidos variarán, y no se puede garantizar la recuperación del importe inicialmente invertido. Puede encontrar más información sobre los riesgos de invertir en instrumentos financieros aquí y el folleto de riesgos de los servicios de criptoactivos aquí.