Medical Components Specialists exhibirá en Medical Technology Ireland 2025

Medical Technology Ireland se ha convertido en el segundo evento más grande y de más rápido crecimiento de Europa en el ámbito del diseño de dispositivos médicos. Este año, se espera que la conferencia atraiga a más de 2000 asistentes y más de 350 expositores, que mostrarán las últimas innovaciones y soluciones que impulsan el sector de la tecnología médica en Irlanda.

Durante dos días, el programa de la conferencia incluirá sesiones sobre temas como el futuro de la tecnología médica irlandesa, el aprovechamiento de las oportunidades globales a través de la innovación, el Foro de Mujeres en la Tecnología Médica y los avances en las tecnologías de catéteres, entre otros. El evento ofrece una plataforma para el intercambio de conocimientos, la creación de redes y la exploración de tecnologías médicas de vanguardia que están dando forma al panorama sanitario mundial.

Medical Components Specialists estará presente en el stand n.º 98H de la planta baja. Con más de 60 años de experiencia en rectificado de precisión, MCS suministra productos ortopédicos e intervencionistas, entre los que se incluyen escariadores, guías, trocares, mandriles para catéteres y tubos de entrada. Sus instalaciones registradas en la FDA y su certificación ISO 13485 respaldan sus capacidades de producción en línea completas, lo que garantiza calidad y consistencia a los fabricantes de dispositivos médicos de todo el mundo.

La participación de la empresa en Medical Technology Ireland pone de relieve su compromiso de apoyar a los fabricantes de equipos originales (OEM) de todo el mundo con soluciones de fabricación avanzadas, sin dejar de estar al tanto de las últimas tendencias e innovaciones del sector de la tecnología médica.

Acerca de Medical Components Specialists:

Medical Components Specialists (MCS) es un fabricante por contrato especializado en el rectificado de precisión para fabricantes de equipos originales de dispositivos médicos de todo el mundo. Con más de seis décadas de experiencia, MCS proporciona dispositivos ortopédicos e intervencionistas, herramientas e instrumentación en los que confían los fabricantes médicos de todo el mundo. La empresa cuenta con instalaciones registradas en la FDA y certificadas según la norma ISO 13485, lo que garantiza los más altos estándares de calidad y fiabilidad.