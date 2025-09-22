Dulzura en estado puro: Jousset se consolida como referencia mundial en fragancias gourmand

Detrás del fenómeno Jousset está Jimmy Bodin, un creador que ha elevado la dulzura al máximo nivel artístico. Su capacidad para reinterpretar ingredientes como la vainilla, la fresa o la manzana caramelizada en perfumes sofisticados lo ha convertido en una referencia mundial dentro de la perfumería nicho.

La marca cuenta con diferentes series olfativas que ya son piezas de colección:

Accident à la Vanille

Una línea insignia que explora la vainilla en múltiples dimensiones.

Notas: vainilla de Madagascar, haba tonka, caramelo, almizcles cremosos.

Gourmand Bakhoor

Un homenaje a la tradición oriental con un giro goloso y adictivo.

Notas: oud suave, azúcar quemado, maderas balsámicas, resinas y especias dulces.

Le Gourmand

Una celebración de la esencia más intensa y golosa de la perfumería.

Notas: praliné, chocolate, crema batida, frutos secos tostados, cacao en polvo.

Tarte Tatin

Una creación que evoca la icónica tarta de manzana caramelizada francesa en versión olfativa.

Notas: manzana caramelizada, canela, mantequilla dorada, masa horneada, vainilla.

Entre los bestsellers destacan Accident à la Vanille Eau de Parfum, Tarte Tatin y Gourmand Bakhoor, piezas imprescindibles para los amantes de lo gourmand.

Además, entre los coleccionistas y expertos que siguen de cerca a la marca, destaca la opinión de José Gourmand, uno de los referentes de la comunidad, quien ha señalado que Candy Shop es uno de los perfumes que más le ha impresionado de Jousset:

«La fragancia consigue transportar a los años 90, a esa época en la que comprábamos pulseras de caramelo en los kioskos, con un perfil olfativo tan dulce como nostálgico», afirma José Gourmand.

Notas de Candy Shop: algodón de azúcar, fresa ácida, vainilla, gominolas y caramelo de frutas.

No es casualidad que Jousset sea hoy la marca preferida de coleccionistas y expertos internacionales, que la señalan como una de las casas más innovadoras y adictivas del momento.

Gracias a la proyección internacional de Perfumería Laura una de las perfumerías nicho más relevantes en Europa, que cada mes envía perfumes a más de 20 países—, cualquier amante de la perfumería puede descubrir fácilmente por qué Jousset se ha convertido en la marca número uno del universo gourmand.