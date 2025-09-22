  • ESP
Esther Alcocer Koplowitz, premiada por la revista Ejecutivos en reconocimiento a su trayectoria profesional

El galardón reconoce su papel como presidenta del Grupo FCC y su compromiso con la excelencia y el progreso empresarial

Esther Alcocer Koplowitz, premiada por la revista Ejecutivos en reconocimiento a su trayectoria profesional
La presidenta del Grupo FCC, Esther Alcocer Koplowitz, ha sido distinguida por la revista Ejecutivos con el Premio a la ‘Trayectoria Profesional’, un galardón que reconoce, no solo su papel como presidenta de la compañía, sino su capacidad para liderar con visión, integridad, compromiso y responsabilidad. El premio le fue entregado por Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE y presidente del Instituto de Estudios Económicos, durante un acto celebrado en Madrid, el pasado 18 de septiembre, y al que, como en ediciones anteriores, han asistido destacadas personalidades del mundo empresarial, político y social.

Durante el acto, Esther Alcocer dirigió emocionada unas palabras de agradecimiento a la Revista Ejecutivos, a su familia, con una mención muy especial a su madre Esther Koplowitz, un referente en su vida y en su trayectoria profesional, a Carlos Slim y a todos los empleados y empleadas del Grupo FCC que con su esfuerzo, pasión y compromiso han hecho posible que FCC sea hoy un referente internacional en servicios a la ciudadanía con más de 125 años de historia.

​Una vez más, la revista Ejecutivos pone en valor con estos premios las buenas prácticas empresariales llevadas a cabo por directivos, líderes, compañías, corporaciones y asociaciones a lo largo del año.

El compromiso de Esther Alcocer Koplowitz con la excelencia y el progreso empresarial ha sido reconocido por diversas instituciones. En el último año, ha recibido el premio Líder Empresarial del Año del Grupo Henneo y el Premio AMMDE de Construcción y Arquitectura como Mujer Referente del sector. Por su parte, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) premió en 2024 su trayectoria por su aportación decisiva a la transformación de FCC, su impulso a la sostenibilidad, su defensa de la igualdad de oportunidades y su visión moderna de la gestión empresarial. Su figura se ha convertido en una inspiración para nuevas generaciones de mujeres que aspiran a dirigir con determinación empresas globales.

