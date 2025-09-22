HUAWEI presenta HUAWEI WATCH GT 6 Series en un evento internacional celebrado en París

La presentación destacó por el debut de la nueva generación de HUAWEI WATCH GT 6 Series, HUAWEI WATCH Ultimate 2 y HUAWEI WATCH D2, dispositivos que combinan una estética premium con un avanzado control de la salud digital, además de ofrecer múltiples funcionalidades de nivel profesional.

A estos lanzamientos se sumaron también HUAWEI FreeBuds 7i y HUAWEI MatePad 12 X, que no solo refuerzan la apuesta de la marca por el diseño y la calidad, sino que además aportan una experiencia de uso excepcional en el día a día, adaptándose a diferentes escenarios de trabajo, entretenimiento y bienestar.

El evento también sirvió de escenario para que HUAWEI presentara su nuevo lema ‘Now Is Yours’ (Ahora es tu momento) y lanzara la iniciativa creativa mundial GoPaint 2025, una propuesta que refleja una visión inclusiva y centrada en los jóvenes, integrando la tecnología en la vida diaria e invitando al público global a crear el futuro de manera colectiva.

HUAWEI WATCH GT 6 Series redefine la experiencia de entrenamiento al aire libre

HUAWEI WATCH GT 6 Series refleja la filosofía ‘Ride the Wind’, que combina una nueva manera de entender la moda y el deporte. Este modelo llega con mejoras técnicas destacadas, como una autonomía que alcanza hasta los 21¹ días y un GPS Ultrapreciso para actividades al aire libre. Además, incorpora el sistema HUAWEI TruSense™, capaz de ofrecer métricas de salud más completas, rápidas y fiables.

Sobre esta base, y con una biblioteca de más de 100 modos de entrenamiento, HUAWEI WATCH GT 6 Series ofrece mejoras significativas en cuatro actividades clave al aire libre. En el caso del nuevo modo de ciclismo, presenta un medidor de potencia virtual que ofrece análisis de rendimiento de nivel profesional sin necesidad de un dispositivo externo, brindando así una experiencia ciclista más completa y avanzada.

Entre los diferentes modos disponibles, el de trail running incorpora funciones de última generación, como posicionamiento preciso, gráfico de tendencia de altitud y análisis de pendiente en tiempo real, que ayudan a identificar los retos de la ruta y optimizar la distribución de energía. El modo Golf añade herramientas avanzadas, entre ellas mapas de campo en alta definición, para mejorar la precisión y la estrategia en cada golpe. Por último, el modo Esquí ofrece posicionamiento preciso y un completo conjunto de datos que garantizan una experiencia en pista profesional y emocionante.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 y WATCH D2: innovación de vanguardia en salud digital y rendimiento físico

HUAWEI WATCH Ultimate 2 destaca por su resistencia al agua de hasta 150 metros y por integrar funciones de comunicación únicas en su categoría. Gracias a un innovador sistema de sonar, permite enviar mensajes de reloj a reloj a profundidades de hasta 30 metros y emitir señales SOS con un solo toque a 60 metros. Estas prestaciones garantizan una comunicación más eficiente y aportan mayor seguridad a los exploradores marinos.

Por su parte, HUAWEI WATCH D2 llega en un nuevo y llamativo color azul e incorpora funciones de monitorización de la presión arterial más completas, con recordatorios únicos y recurrentes. Combinadas con mediciones individuales y monitorización ambulatoria, estas prestaciones conforman un sistema robusto y versátil pensado para responder a las diferentes necesidades de los usuarios en la gestión eficaz de su presión arterial.

HUAWEI MatePad 12 X y M-Pencil Pro: una nueva era de aprendizaje y creatividad sin papel

La nueva HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition llega con una pantalla PaperMatte ultra nítida que cuida la vista y ofrece una experiencia más natural al escribir o dibujar. Junto a HUAWEI M-Pencil Pro, HUAWEI MatePad 12X permite una experiencia de uso más intuitiva: es posible abrir menús con un gesto, acceder a HUAWEI Notes con un toque y ajustar el pencil simplemente girando el lápiz.

En este contexto, la actividad creativa global GoPaint 2025 invita a artistas de todo el mundo a expresarse. El certamen mantiene sus cuatro categorías clásicas —arte narrativo, acuarela y tinta digital, arte de ciencia ficción y pintura de vanguardia— e incorpora una novedad: animación. Una oportunidad perfecta para que los creadores exploren el potencial de HUAWEI MatePad 12X y den vida a sus ideas.

HUAWEI FreeBuds 7i: sonido superior y llamadas sin distracciones

HUAWEI FreeBuds 7i combinan cancelación dinámica de ruido, audio espacial envolvente y llamadas claras y estables. Incorporan la tecnología Intelligent Dynamic ANC 4.0, que ajusta la cancelación de forma adaptativa para ofrecer una experiencia más inmersiva. Gracias a estas funciones, se convierten en el compañero ideal para los que buscan disfrutar de su música o llamadas en cualquier momento del día, ya sea en casa, de camino al trabajo o en la oficina.

HUAWEI acerca su innovación tecnológica a los usuarios más jóvenes

HUAWEI ha presentado su visión global ‘Now Is Yours’ (Ahora es tu momento), un compromiso con la nueva generación de consumidores más jóvenes. Esta iniciativa apuesta por la apertura y la inclusión, con el objetivo de generar una conexión cultural y emocional a través de una tecnología innovadora y cercana.

Además, de cara al futuro, HUAWEI reafirma su apoyo a la cultura juvenil y defiende la innovación como lenguaje universal. Con un diseño más humano y empático, la marca busca avanzar al mismo ritmo que la comunidad global, compartiendo un camino hacia un futuro lleno de posibilidades.

HUAWEI MultiPass: beneficios exclusivos para los usuarios

Con la compra de HUAWEI WATCH GT 6 Series o HUAWEI WATCH Ultimate 2, los usuarios podrán acceder al programa exclusivo HUAWEI MultiPass², que ofrece experiencias gratuitas y ventajas valoradas en hasta 189€.

Entre los beneficios incluidos destacan servicios de salud, deporte y bienestar a través de aplicaciones como HUAWEI Health, Komoot, Bikemap, Fiit, Clue y Endel, diseñadas para complementar el uso del smartwatch y mejorar el estilo de vida de los consumidores.

Precio y disponibilidad

HUAWEI WATCH GT 6 Series estará disponible a partir del 19 de septiembre a un precio de 249€ la versión HUAWEI WATCH GT6 y la versión HUAWEI WATCH GT6 Pro desde 379€

estará disponible a partir del 19 de septiembre a un precio de 249€ la versión HUAWEI WATCH GT6 y la versión HUAWEI WATCH GT6 Pro desde 379€ HUAWEI WATCH Ultimate 2 estará disponible a partir del 8 de octubre en dos versiones: Black, con un precio de 899 €, y Blue, por 999 €.

estará disponible a partir del 8 de octubre en dos versiones: Black, con un precio de 899 €, y Blue, por 999 €. HUAWEI WATCH D2 estará disponible a partir del 19 de septiembre en tres colores: Azul (399 €), Black (379 €) y Piel (379 €)

estará disponible a partir del 19 de septiembre en tres colores: Azul (399 €), Black (379 €) y Piel (379 €) HUAWEI MatePad 12 X estará disponible a partir del 19 de septiembre en los colores White y Greenery, con un precio de 649 €. El nuevo M-Pencil Pro podrá adquirirse por separado por 129 €.

estará disponible a partir del 19 de septiembre en los colores White y Greenery, con un precio de 649 €. El nuevo M-Pencil Pro podrá adquirirse por separado por 129 €. HUAWEI FreeBuds 7i estará disponible a partir del 30 de septiembre en colores Pink, Black y White a un precio de 99€.

Para más información, visitar HUAWEI STORE