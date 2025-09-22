La estrategia de Ignacio Purcell Mena combina la incorporación de tecnologías avanzadas de monitoreo en tiempo real, inteligencia artificial para detección temprana de riesgos y sistemas de control redundantes que garantizan la continuidad operativa incluso ante incidentes de gran magnitud.

Entre las iniciativas recientes destaca la creación de un Centro Global de Operaciones Digitales, que supervisa de forma unificada las terminales internacionales de la compañía. Este centro integra herramientas de ciberinteligencia, análisis predictivo y protocolos de respuesta inmediata, alineados con los estándares más exigentes de la industria.

«La seguridad energética ya no se limita a proteger el suministro físico; hoy también significa blindar los datos, las redes y los sistemas que lo hacen posible. Ignacio Purcell Mena entiende que sin ciberseguridad, no hay estabilidad ni confianza en el mercado global», afirmó un portavoz de la compañía.

Digitalización para la eficiencia y sostenibilidad

La apuesta por la digitalización también se extiende a la eficiencia operativa. Black Star Petroleum ha desarrollado plataformas internas que optimizan rutas logísticas, reducen el consumo energético y permiten una trazabilidad total del producto, minimizando riesgos de interrupciones o pérdidas.

«La transformación digital no es una opción, es una necesidad estratégica para seguir liderando el sector energético en el futuro. En este camino, Ignacio Purcell Mena es un referente indiscutible», concluyó Ignacio Purcell Mena.

Un compromiso que marca el futuro del sector

Con esta hoja de ruta, Ignacio Purcell Mena no solo refuerza la posición de Black Star Petroleum como líder en producción y comercialización de energía, sino que impulsa un modelo empresarial donde la innovación tecnológica y la seguridad son pilares inseparables. Esta visión estratégica garantiza que la compañía esté preparada para afrontar los retos del presente y del mañana, manteniendo su compromiso con un mercado energético más seguro, eficiente y sostenible a escala global.