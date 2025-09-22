  • ESP
Salvador Folgado, nuevo Responsable de Cloud e Infraestructura de Atos en Iberia

Atos ha nombrado a Salvador I. Folgado Bellido como nuevo Responsable de Cloud e Infraestructura para España y Portugal, con el objetivo de reforzar el liderazgo de la compañía en servicios de transformación digital, modernización tecnológica y asesoría estratégica en la nube

Con más de treinta años en el sector tecnológico, Folgado ha liderado iniciativas de modernización e innovación tecnológica, encabezando líneas de negocio centradas en transformación, arquitectura empresarial y asesoría cloud en Atos. Su trayectoria abarca desde el diseño de soluciones complejas hasta la dirección de prácticas de Arquitectura de Soluciones, DevSecOps, aseguramiento de la calidad del software y consultoría técnica.

Ha trabajado con clientes de sectores estratégicos —banca, seguros, telecomunicaciones y salud— impulsando proyectos de gran envergadura en transformación digital y optimización de infraestructuras críticas y migración a la nube,

Ha participado en el programa Gold for Experts en Camdbridge y Paderborn, Máster en Arquitectura de Software y Sistemas Distribuidos y posee certificaciones internacionales, entre ellas PMP, TOGAF, COBIT, ITIL, ISTQB entre otras. Es ingeniero industrial e informático.

En su nuevo rol, será responsable de liderar la estrategia de Cloud e Infraestructura en Iberia, reforzar las alianzas con clientes y partners, y acompañar a las organizaciones en su viaje hacia la nube con soluciones seguras, escalables y sostenibles.

Con este nombramiento, Atos reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y la excelencia en la prestación de servicios digitales avanzados para sus clientes en la Península Ibérica.

Acerca de Atos
El Grupo Atos es un líder global en transformación digital, con aproximadamente 70.000 empleados y unos ingresos anuales de cerca de 10.000 millones de euros. Opera en 67 países bajo dos marcas: Atos, para servicios, y Eviden, para productos. Número uno en Europa en ciberseguridad, cloud y computación de alto rendimiento, el Grupo Atos está comprometido con un futuro seguro y descarbonizado, y ofrece soluciones personalizadas de extremo a extremo, impulsadas por inteligencia artificial, para todos los sectores. Atos es una SE (Societas Europaea) y cotiza en Euronext París.

