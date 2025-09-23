24/09 – Día de la Investigación en Cáncer: años y millones invertidos, pero los tratamientos no llegan

España ha invertido 993,4 millones de euros desde 2018 en investigación e innovación contra el cáncer a través del ISCIII, la AEI y el CDTI (La Moncloa, 03/02/2025). Desarrollar y autorizar un medicamento oncológico lleva años y exige un esfuerzo sostenido. Sin embargo, el verdadero cuello de botella aparece después: el tiempo que transcurre entre la aprobación europea, la recomendación clínica y la llegada efectiva del tratamiento a los pacientes.

«Las autorizaciones europeas y la evidencia científica avanzan; lo que no avanza al mismo ritmo es el acceso», señala la Fundación Alivia. «No puede ser que, tras años de trabajo y millones invertidos, los pacientes en España sigan esperando meses —o directamente no accedan— a terapias ya recomendadas por la ciencia».

Los datos europeos muestran brechas claras de acceso entre países. En Alemania, el tiempo desde la autorización europea y la recomendación clínica hasta el acceso financiado ronda los 128 días, con reembolso prácticamente completo de los nuevos fármacos oncológicos. En España, la espera media se eleva a unos 616 días y solo el 28% de las terapias están financiadas sin limitaciones; el 45% lo están con restricciones y el 27% no cuentan con financiación pública. La mayor parte del retraso se concentra entre la autorización europea y la decisión nacional de financiación (EFPIA Patients W.A.I.T. 2024; Oncoindex.org).

Ante esta situación, la Fundación Alivia propone un objetivo país: que el 100% de los medicamentos oncológicos recomendados por la evidencia estén disponibles en la Sanidad Pública, con decisión de financiación en menos de 180 días desde la autorización europea y la recomendación por ESMO, y despliegue clínico sin demoras administrativas.

Sobre la Fundación Alivia

Activa en España desde 2021, la Fundación Alivia apoya a pacientes con cáncer y promueve el acceso oportuno a terapias modernas basadas en la evidencia. Entre sus proyectos destacan Oncoindex.org (seguimiento del acceso y la financiación), Oncomapa (directorio de especialistas) y Onco Librería (recursos gratuitos). Su misión es que todos los pacientes tengan acceso a las terapias recomendadas por la ciencia en el momento en que las necesitan. Apoyar a www.alivia.es