  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

24/09 – Día de la Investigación en Cáncer: años y millones invertidos, pero los tratamientos no llegan

La Fundación Alivia alerta de que, pese a la inversión y la autorización europea, en España demasiados fármacos llegan tarde o con restricciones

24/09 - Día de la Investigación en Cáncer: años y millones invertidos, pero los tratamientos no llegan
Archivado en: Notas de Prensa

España ha invertido 993,4 millones de euros desde 2018 en investigación e innovación contra el cáncer a través del ISCIII, la AEI y el CDTI (La Moncloa, 03/02/2025). Desarrollar y autorizar un medicamento oncológico lleva años y exige un esfuerzo sostenido. Sin embargo, el verdadero cuello de botella aparece después: el tiempo que transcurre entre la aprobación europea, la recomendación clínica y la llegada efectiva del tratamiento a los pacientes.

«Las autorizaciones europeas y la evidencia científica avanzan; lo que no avanza al mismo ritmo es el acceso», señala la Fundación Alivia. «No puede ser que, tras años de trabajo y millones invertidos, los pacientes en España sigan esperando meses —o directamente no accedan— a terapias ya recomendadas por la ciencia».

Los datos europeos muestran brechas claras de acceso entre países. En Alemania, el tiempo desde la autorización europea y la recomendación clínica hasta el acceso financiado ronda los 128 días, con reembolso prácticamente completo de los nuevos fármacos oncológicos. En España, la espera media se eleva a unos 616 días y solo el 28% de las terapias están financiadas sin limitaciones; el 45% lo están con restricciones y el 27% no cuentan con financiación pública. La mayor parte del retraso se concentra entre la autorización europea y la decisión nacional de financiación (EFPIA Patients W.A.I.T. 2024; Oncoindex.org).

Ante esta situación, la Fundación Alivia propone un objetivo país: que el 100% de los medicamentos oncológicos recomendados por la evidencia estén disponibles en la Sanidad Pública, con decisión de financiación en menos de 180 días desde la autorización europea y la recomendación por ESMO, y despliegue clínico sin demoras administrativas.

Sobre la Fundación Alivia
Activa en España desde 2021, la Fundación Alivia apoya a pacientes con cáncer y promueve el acceso oportuno a terapias modernas basadas en la evidencia. Entre sus proyectos destacan Oncoindex.org (seguimiento del acceso y la financiación), Oncomapa (directorio de especialistas) y Onco Librería (recursos gratuitos). Su misión es que todos los pacientes tengan acceso a las terapias recomendadas por la ciencia en el momento en que las necesitan. Apoyar a www.alivia.es 

TODAS LAS OFERTAS

LA MEJOR SELECCIÓN DE OFERTAS ONLINE

Seleccionamos y organizamos miles de ofertas online para ti

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]