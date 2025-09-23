La consultoría CEDEC lanza la guía ‘4+1 claves para gestionar el conflicto familiar en la empresa’

Conscientes de esta realidad, CEDEC, consultoría estratégica especializada en pymes y empresas familiares, ha lanzado la guía 4+1 claves para gestionar el conflicto familiar en la empresa, disponible de manera gratuita hasta el 30 de octubre de 2025. En ella se ofrecen pautas muy prácticas para identificar y abordar estas situaciones antes de que se conviertan en una amenaza para la viabilidad de la compañía.

La guía propone cuatro claves fundamentales para gestionar los conflictos familiares dentro de la empresa:

Detección temprana: la mayoría de los conflictos no estallan de manera repentina, sino que se gestan lentamente. Reconocer señales como reuniones tensas, reproches encubiertos o decisiones bloqueadas permite intervenir a tiempo. Separar familia y empresa: diferenciar los órganos de decisión familiar y empresarial es esencial para evitar que emociones y lealtades personales contaminen la gestión. Profesionalizar las relaciones: definir funciones por competencias, evaluar desempeños y establecer canales de comunicación formales, refuerza la meritocracia y previene climas laborales tóxicos. Planificar con visión de futuro: anticipar escenarios de sucesión o incorporación de nuevas generaciones, reduce tensiones y alinea expectativas.

A estas claves se suma una quinta recomendación, que atraviesa todas las anteriores: el papel del propio empresario. La gestión del conflicto requiere también trabajar en la confianza y la serenidad personal, factores determinantes para liderar con eficacia y garantizar la cohesión familiar.

Desde CEDEC, Luis Feliu, Director General en España, subraya que «el conflicto no gestionado constituye una amenaza para la empresa, pero cuando se afronta de forma profesional puede convertirse en una oportunidad de mejora, cohesión y crecimiento. El objetivo es que los empresarios familiares no solo aseguren la continuidad de sus negocios, sino que también disfruten de su labor como líderes».

CEDEC, Consultoría de Organización Estratégica líder en Europa en gestión, dirección y organización, lleva más de 60 años trabajando con empresas familiares y pymes en nuestro país. Su objetivo es conseguir que los propietarios disfruten de su rol de empresarios y que, tanto su vida profesional como personal, estén en perfecta armonía. Para ello, pone al alcance de las empresas los sistemas de organización que les resulten más eficientes con el objetivo de afianzar sus resultados empresariales.

Con oficinas en España en Madrid y Barcelona, la consultoría está también presente en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Italia y Portugal, ocupando una plantilla de más de 300 profesionales altamente cualificados en todas sus sedes, 150 de los cuales en España. CEDEC ha participado en proyectos de más de 46.000 empresas, más de 13.000 en España, con un ritmo de crecimiento de más de 700 nuevos clientes cada año. Es miembro de la AEC, Asociación Española de Empresas de Consultoría.