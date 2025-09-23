CRIMASA cumple 30 años de compromiso, servicio y garantía en el sector eléctrico

La empresa sevillana CRIMASA celebra su 30º aniversario consolidada como un actor clave en el sector de las instalaciones industriales, la automatización de procesos y los sistemas de balizamiento aeroportuario. Fundada en 1995, la compañía ha evolucionado hasta convertirse en un referente nacional, combinando conocimiento técnico, excelencia en la experiencia del cliente y, por supuesto, un firme compromiso con la experiencia del empleado.

Durante estas tres décadas, CRIMASA ha desarrollado proyectos para grandes clientes en toda España, abarcando sectores como el industrial, el terciario y el de infraestructuras aeroportuarias. Su crecimiento sostenido se ha basado en tres pilares fundamentales: compromiso, servicio y garantía, que hoy siguen definiendo su forma de trabajar.

En un acto institucional celebrado el pasado fin de semana en Sevilla, la compañía reunió a empleados, clientes, proveedores y colaboradores, y desde la dirección de la empresa se destacó «el papel clave del equipo humano como motor del éxito»

En este sentido el CEO y fundador de la compañía, Cristóbal Sánchez, afirmó que «el mayor valor de CRIMASA siempre ha estado en su gente y en su forma de entender el trabajo diario», y también repasó los principales hitos de la historia de la empresa, desde sus modestos comienzos hasta la consolidación actual como proveedor de soluciones integrales para infraestructuras técnicas y automatizadas.

Especialización técnica y visión a largo plazo

A lo largo de su historia, CRIMASA ha sabido adaptarse a los cambios del sector industrial, apostando por la innovación tecnológica y la formación continua de su equipo técnico. Su especialización en automatización de procesos productivos, instalaciones industriales complejas y balizamiento aeroportuario y ayudas visuales le ha permitido posicionarse como un socio fiable para proyectos de alta exigencia técnica.

Bajo el lema ‘Un equipo unido, una visión compartida’, la compañía afronta el futuro con el compromiso de seguir ofreciendo soluciones eficientes, sostenibles y personalizadas, sin perder la cercanía y el rigor que han marcado su identidad desde el primer día.

Sobre CRIMASA

CRIMASA es una empresa con sede en Sevilla y delegaciones en Madrid y Canarias, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño, desarrollo y ejecución de instalaciones industriales, automatización de procesos y sistemas de balizamiento aeroportuario. Para ello, cuenta con un equipo técnico altamente cualificado y orientado a ofrecer soluciones integrales.