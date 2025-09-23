Solfy cierra una ronda de 4 millones de euros para acelerar su crecimiento tras las adquisiciones de Ecolium y DC Solutions

Solfy, el primer marketplace digital de soluciones energéticas en España, ha cerrado con éxito su tercera ronda de financiación, alcanzando los 4 millones de euros entre deuda y equity. Esta operación marca un nuevo hito en la trayectoria de la compañía, que ya había levantado 415.000 euros en 2022 y 1 millón de euros en 2023, y que ahora cuenta con una estructura financiera reforzada para consolidar su liderazgo en el sector de la energía limpia.

La ronda ha contado con la participación de dos inversores de referencia en el panorama nacional: Bonsai Partners, considerado uno de los fondos de capital riesgo más importantes en fase seed en España, con un historial de éxito en compañías como Idealista, InfoJobs, Glovo, Wallapop o Exoticca; y Ona Capital, fondo familiar de las familias propietarias de Benito y Bonpreu, con una sólida trayectoria en inversiones estratégicas de largo plazo.

La inyección de capital permitirá a Solfy acelerar su plan de expansión y seguir escalando su modelo digital integral, que facilita el acceso a soluciones de autoconsumo energético a hogares, comunidades de vecinos y empresas de toda España.

En paralelo, Solfy ha reforzado su presencia territorial y capacidad operativa con dos operaciones clave en 2025: la adquisición de Ecolium, empresa instaladora con sede en L’Escala (Girona) y más de 800 clientes en cartera, y la incorporación de DC Solutions, especializada en ingeniería, ejecución y mantenimiento de proyectos fotovoltaicos en el suroeste de España. Estas integraciones aportan capilaridad, experiencia técnica y cercanía local, fortaleciendo el posicionamiento estratégico de la compañía.

«Con esta ronda de financiación y las adquisiciones recientes, Solfy se consolida como un actor clave en la transición energética en España», afirma Sergi Sans, CEO de Solfy. «Nuestro objetivo es liderar el cambio hacia un modelo energético descentralizado, accesible y centrado en el usuario, y ahora contamos con los recursos para hacerlo a mayor escala».

Crecimiento exponencial y nuevas metas

Fundada en 2022, Solfy cerró 2024 con más de 7 millones de euros de facturación, más de 1.000 instalaciones ejecutadas y una red de colaboradores que cubre todas las provincias españolas. Con la integración de Ecolium y DC Solutions, la compañía proyecta superar los 15 millones de euros de facturación en 2025, consolidando su liderazgo en el mercado nacional.

La nueva financiación también permitirá a Solfy continuar desarrollando su aplicación móvil de gestión energética, que ofrecerá a los usuarios monitorización en tiempo real del consumo, gestión de subvenciones y optimización del ahorro energético. Este proyecto ha recibido apoyo del CDTI por su carácter innovador y su impacto en el sector.

Un modelo digital diferencial

Solfy ha convertido su plataforma en un referente del sector energético gracias a un modelo 100% digital y «end-to-end», que abarca desde el asesoramiento inicial y la financiación hasta la instalación, la gestión de ayudas públicas y el mantenimiento posterior.

Su catálogo incluye placas solares, sistemas de aerotermia (incorporados en 2024), baterías y cargadores para vehículos eléctricos, ofreciendo proyectos llave en mano adaptados a hogares, comunidades y empresas.

Además, Solfy avanza en su evolución hacia convertirse en un gestor energético: la compañía ayudará a sus clientes a elegir el operador y la tarifa eléctrica que más les convengan, especialmente tras la instalación de equipos que transforman sus patrones de consumo y generación de energía.

Sobre Solfy

Solfy es una compañía tecnológica especializada en soluciones de energía renovable y eficiencia energética. Fundada en 2022 en Barcelona, su misión es democratizar el acceso a energía limpia mediante tecnología, transparencia y un modelo de servicio integral.