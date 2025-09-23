U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA) se enorgullece de haber patrocinado el XV Campeonato Europeo de Polo de la Federación Internacional de Polo (FIP), celebrado del 26 de agosto al 7 de septiembre en el prestigioso club de polo Sowiniec, en Mosina (Polonia). La marca deportiva ha sido por quinta vez el patrocinador oficial de ropa de este prestigioso evento, que se celebra cada dos años.

U.S. Polo Assn. equipó a los jugadores y árbitros con camisetas de alto rendimiento diseñadas a medida y gorras con la marca, además de señalización en el campo y activaciones con la marca en el recinto para los asistentes al evento, aportando la autenticidad de la marca y su estilo inspirado en el deporte al torneo. La marca deportiva es el socio oficial de ropa de la FIP, reconocida por el International Olympic Committee para organizar competiciones internacionales de polo.

Ocho equipos compitieron a lo largo del XV Federation of International Polo European Polo Championship, y la emocionante final concluyó con España alzándose con el codiciado título europeo tras una reñida victoria sobre Suiza, con un marcador final de 7,5 a 4. Esta es la segunda victoria consecutiva de España en el Federation of International Polo European Polo Championship. El equipo también ganó el XII XV Federation of International Polo European Polo Championship en 2022, celebrado en el Centro Nacional de Polo (NPC) de la USPA en Wellington, Florida.

«El apoyo de U.S. Polo Assn. al XV Federation of International Polo European Polo Championship como socio oficial de ropa ejemplifica todo lo que representamos como marca deportiva global», afirmó J. Michael Prince, director ejecutivo y presidente de USPA Global, la empresa que gestiona la marca global U.S. Polo Assn., valorada en miles de millones de dólares. «Es un honor para nosotros formar parte de un evento deportivo internacional tan importante, especialmente ahora que el XV Federation of International Polo European Polo Championship se celebra en Polonia por primera vez en la historia».

«También tenemos previsto llevar la marca U.S. Polo Assn. a Polonia a principios de 2026 para que los consumidores de la región puedan disfrutar de esta marca inspirada en el deporte», añadió Prince.

Además de U.S. Polo Assn., el XV Federation of International Polo European Polo Championship contó con muchos patrocinadores de renombre, entre ellos Vogue Polonia, Royal Salute Scotch Whisky, Taittinger Champagne, Antonius Caviar, Defender, Plucinski 1906 y otros, todos los cuales contribuyeron al ambiente elegante y lujoso del evento en el Sowiniec Polo Club.

«U.S. Polo Assn. ha seguido siendo un socio destacado de la Federation of International Polo (FIP) durante los últimos nueve años, contribuyendo a aumentar la visibilidad y la profesionalidad de nuestros torneos más importantes», afirmó Alex Taylor, miembro del Consejo Ejecutivo de la FIP. «El apoyo de la marca ha sido fundamental para llevar el Campeonato Europeo de Polo a Polonia, un país con un rico legado en este deporte y una comunidad creciente de atletas y aficionados al deporte».

El XV Federation of International Polo European Polo Championship de la FIP, celebrado por primera vez en 1993, puso de relieve la vibrante historia centenaria del polo polaco, que se remonta a 1911. Hoy en día, con casi 100 jugadores en activo y un interés creciente, Polonia fue una nueva y emocionante sede de este importante evento deportivo internacional.

Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en el Centro Nacional de Polo (NPC) de la USPA en Wellington, Florida. Este año, U.S. Polo Assn. celebra 135 años de inspiración deportiva junto a la USPA. Con una presencia global valorada en miles de millones de dólares y una distribución mundial a través de más de 1100 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo. La marca patrocina los principales eventos de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship®, que se celebra anualmente en el NPC de Palm Beach, el torneo de polo más importante de Estados Unidos. Gracias a acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa y Star Sports en la India, ahora se retransmiten varios de los principales campeonatos de polo del mundo, patrocinados por U.S. Polo Assn., lo que permite que millones de aficionados al deporte de todo el mundo puedan disfrutar por primera vez de este emocionante deporte.

Según License Global, U.S. Polo Assn. ha sido nombrada sistemáticamente una de las principales marcas deportivas con licencia del mundo, junto con la NFL, el PGA Tour y la Fórmula 1. Además, esta marca inspirada en el deporte está siendo reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global. Debido a su enorme éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre muchos otros medios de comunicación destacados de todo el mundo.

Más información en uspoloassnglobal.com o @uspoloassn.

USPA Global es una filial de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. USPA Global también gestiona la filial Global Polo, líder mundial en contenidos deportivos relacionados con el polo. Para obtener más información, visite globalpolo.com o Global Polo en YouTube.

Sobre la Federation of International Polo (FIP)

Reconocida por el International Olympic Committee (IOC), la Federation of International Polo (FIP) es la organización mundial que representa el deporte del polo. La misión de la FIP es promover, desarrollar y regular el deporte del polo a nivel internacional.