GoodData lanza una plataforma de inteligencia de datos completa con nuevas capacidades de IA

GoodData, una empresa líder en análisis e inteligencia de datos, ha anunciado hoy el lanzamiento de su plataforma de IA de última generación, que reúne AI Lake, AI Hub y AI Apps en una única base para la inteligencia de datos empresarial, con infinitas posibilidades para crear e implementar agentes de IA. Con este lanzamiento, GoodData amplía su plataforma componible a una solución de inteligencia de datos completa, diseñada específicamente para ayudar a las empresas a transformar los datos sin procesar en agentes de IA integrados y listos para su uso en la empresa.

La base que potencia la IA empresarial

La plataforma impulsada por IA sienta las bases para que las empresas vayan más allá de los paneles de control y los informes estáticos hacia productos de datos dinámicos, autónomos e integrables, nativos de IA, que pueden razonar, actuar y adaptarse:

• AI Lake: una capa de almacenamiento y computación abierta y de alto rendimiento que transforma los datos estructurados y no estructurados en una capa semántica autogestionada y con capacidad de autoaprendizaje. Esto garantiza que los agentes de IA y los copilotos se basen en conocimientos precisos y sensibles al contexto.

• AI Hub: un conjunto de herramientas de coordinación y gobernanza que permite a las empresas diseñar, supervisar y aplicar flujos de trabajo seguros. Con barreras de protección, escalamientos y cumplimiento integrados, pone en marcha una IA auditable con claridad y control.

• Aplicaciones de IA: agentes, asistentes, copilotos, automatizaciones y flujos de trabajo de IA seguros y orientados al cliente que se pueden integrar directamente en análisis, productos y procesos empresariales, lo que permite experiencias impulsadas por la IA a gran escala.

«Las empresas llevan mucho tiempo luchando contra la brecha entre sus datos y su capacidad para convertirlos en inteligencia fiable y útil», afirma Roman Stanek, director ejecutivo de GoodData. «Con este cambio de plataforma, estamos cerrando esa brecha. Este lanzamiento posiciona a GoodData como la primera plataforma de inteligencia de datos verdaderamente completa, en la que la gobernanza, la escalabilidad y el rendimiento están integrados desde el principio».

Ventajas clave para las partes interesadas de la empresa

El lanzamiento refleja la visión de GoodData de permitir a las organizaciones no solo consumir información, sino también ponerla en práctica a través de agentes, asistentes y copilotos integrados impulsados por IA.

• Gobernanza integrada: las pistas de auditoría, la base semántica y los controles de cumplimiento eliminan los riesgos de la caja negra y promueven la confianza en los resultados impulsados por la IA.

• Arquitectura escalable: multitenant y con una implementación flexible, GoodData admite la expansión de la IA en todas las unidades empresariales y bases de clientes.

• Integración abierta y flexible: la posibilidad de utilizar sus propios LLM, la interoperabilidad perfecta entre sistemas y las opciones de implementación (SaaS o autohospedadas) permiten adaptarse a las necesidades cambiantes de la empresa.

• Aceleración del tiempo de amortización: los completos SDK, las API abiertas y el diseño centrado en los desarrolladores permiten crear prototipos rápidamente y realizar transiciones fluidas a la producción.

«La mayoría de las herramientas de IA actuales están aisladas o funcionan como cajas negras», afirma Peter Fedorocko, director técnico de campo de GoodData. «Nuestro enfoque es diferente. La arquitectura de GoodData es transparente, componible e integrable. Las empresas pueden traer sus propios LLM, integrarlos con los sistemas existentes y seguir manteniendo un control total. Eso es lo que hace que este lanzamiento sea transformador. Es una IA en la que las empresas pueden confiar y que pueden escalar».

La tecnología detrás de las capacidades de IA de GoodData

En el núcleo de las nuevas capacidades se encuentra una pila centrada en los desarrolladores:

• Servidor MCP: expone todas las características de la plataforma a los agentes de IA para flujos de trabajo de gran volumen y en tiempo real sin comprometer el rendimiento.

• SDK y API: los SDK abiertos y declarativos (incluidos Python y React) y las API robustas permiten la personalización y la integración de agentes de IA en aplicaciones y flujos de trabajo.

• Diseño componible: la arquitectura transparente y modular evita la dependencia de un proveedor y se adapta a medida que evolucionan las pilas. Los desarrolladores pueden aportar sus propios LLM, conectarse a cualquier fuente de datos y ampliar la funcionalidad con integraciones de terceros.

• Listo para la integración: los asistentes, copilotos y agentes pueden integrarse y personalizarse con marca blanca en productos empresariales y experiencias de análisis.

Para los desarrolladores, esto significa que la creación de productos de IA ya no está limitada por las restricciones de la caja negra. Con el conjunto de herramientas de GoodData, pueden diseñar e implementar agentes de IA que sean seguros, auditables y listos para la producción sin sacrificar la velocidad y la creatividad del desarrollo.

Mirando hacia el futuro: de la analítica a la inteligencia de datos nativa de IA

Con este lanzamiento, GoodData continúa expandiéndose más allá de la inteligencia empresarial y la analítica hacia la inteligencia de datos, un mercado que demanda cada vez más soluciones nativas de IA. Al unificar los datos, la gobernanza y la IA en una única plataforma, GoodData se posiciona para ayudar a las empresas a monetizar sus datos, acelerar el tiempo de retorno de la inversión y competir en la próxima era de los negocios impulsados por la IA.

Acerca de GoodData

GoodData es una plataforma líder de inteligencia de datos full-stack muy apreciada por desarrolladores y agentes de IA de todo el mundo. Su plataforma de IA componible permite a las empresas integrar la IA en sus productos, diseñar e implementar rápidamente, escalar con facilidad, personalizar de forma flexible y monetizar nuevas aplicaciones y automatizaciones, todo ello con seguridad y gobernanza de nivel empresarial.

Fundada en 2007 y con oficinas en Estados Unidos y Europa, GoodData presta servicio a más de 140 000 de las principales empresas del mundo y a 3,2 millones de usuarios, ayudándoles a impulsar un cambio significativo y a maximizar el valor de sus datos.

Para obtener más información, visitar el sitio web de GoodData y seguir a GoodData en LinkedIn, YouTube y Medium.