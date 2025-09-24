Mar de Noruega se suma a la fiebre del poke, el plato que ha conquistado el paladar de los consumidores 

Originario de Hawái, el poke ha sabido reinventarse y adaptarse a las cocinas de medio mundo, y en España se ha convertido en una auténtica tendencia gastronómica que no deja de ganar adeptos, con el salmón de Noruega como el ingrediente principal que marca las diferencias. El poke -caracterizado por pescado crudo cortado en dados, servido sobre una base de arroz con vegetales y aderezos- nació como una sencilla ensalada de pescado crudo en las islas del Pacífico, pero su evolución ha sido meteórica, explican desde el Consejo de Productos del Mar de Noruega en España.

Desde los años 80, cuando comenzó a popularizarse en California, ha ido incorporando ingredientes de otras culturas, fusionándose con sabores asiáticos, latinoamericanos y mediterráneos, hasta convertirse en un plato global que da alas al salmón de Noruega.

En España, su llegada en torno a 2017 marcó el inicio de una nueva etapa culinaria. Hoy, el poke no solo está presente en restaurantes especializados, sino también en cadenas de supermercados, servicios de comida a domicilio y menús de todo tipo de establecimientos. Erling Haaland, estrella del fútbol internacional y embajador de los productos del mar de Noruega, ha confesado ser un apasionado del poke de salmón por su sabor y beneficios saludables que tanto encajan con las dietas de atletas y deportistas de élite.

Quizás muchos pensaban hace unos años que sería una tendencia pasajera, una moda llamada a desaparecer. Más bien al contrario, el poke es un fenómeno consolidado que ha impulsado la aparición de numerosas franquicias de restauración que sirven estos saludables bowls en exclusiva. Además, recientes encuestas para Mar de Noruega confirman que su consumo se ha disparado en España en los últimos años hasta consolidarse como absoluta ‘megatendencia’ gastronómica.

Los datos hablan por sí solos, de acuerdo con Mar de Noruega:

1 de cada 5 españoles ya consume poke de forma habitual, lo que demuestra que no se trata de una moda efímera, sino de una opción gastronómica que ha calado hondo en los hábitos alimentarios.

El 25 % de los consumidores prepara el poke con salmón, siendo el origen noruego el más demandado por su calidad, sabor y frescura .

. Cada año, nuevos restaurantes incorporan el poke a sus cartas, que también triunfa en el canal delivery.

«El poke con salmón de Noruega sigue el mismo camino de éxito que el sushi, el sashimi o el tataki. Ha dejado de ser una novedad exótica para convertirse en una opción cotidiana, saludable y deliciosa, al gusto mediterráneo», afirma Tore Holvik, director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España.

El salmón de Noruega no solo aporta sabor y textura, sino también un sinfín de beneficios nutricionales, añade: