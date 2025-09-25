  • ESP
Corea del Sur destaca como Country in Focus en Iberseries & Platino Industria

Por primera vez en España, el país asiático protagonizará un programa dedicado a la innovación y la proyección internacional de su industria audiovisual, con la participación de una amplia delegación de productores y profesionales coreanos de la mano de KOCCA (Agencia de Contenidos Creativos de Corea) en el mayor encuentro del audiovisual iberoamericano. La agenda incluirá sesiones de pitching, conferencias, showcases y actividades de networking

Iberseries & Platino Industria 2025 anuncia a Corea del Sur como Country in Focus y suma a KOCCA (Korea Creative Content Agency) como socio estratégico, en una alianza de gran impacto que refuerza la vocación internacional del evento y su papel como puente entre Asia, Iberoamérica y Europa.

La participación de KOCCA en esta quinta edición supone un hito sin precedentes para el sector en España y se materializará a través de un programa de actividades bajo la marca Series on Board, diseñado para impulsar la creatividad coreana y fomentar nuevas oportunidades de colaboración con el mercado iberoamericano y europeo.

Una programación inédita que conecta Corea con el mundo hispanohablante
La presencia de KOCCA en Madrid incluirá pitching sessions, conferencias y un showcase exclusivo de títulos coreanos con alto potencial internacional:

  • Miércoles 1 de octubre, 11:30-12:30h, en la sala Plató (Cineteca) – Series on Board, 8 Unmissable Korean Productions. Ocho de las series originales coreanas más destacadas —desde proyectos en desarrollo hasta éxitos recientemente estrenados— se presentarán en esta sesión. Productores de primer nivel darán a conocer una amplia gama de géneros e historias cautivadoras que ya marcan tendencia en pantalla, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de colaboración y sinergias internacionales. Con la participación de Eunyoung OH, CEO de EO Content GroupNellie (WooKyoung) Chang, Vice President de Whynot MediaJung Kyoon Kim, Executive Producer de Imaginus Co., Ltd, Sooyeon Lee, Producer de Studio 329Jon Sang, CFO & Producer de KORTOP Media Co.Brian Kim, Producer de Mr. RomanceHeejun Jang, Assistant Manager de AK Entertainment; y Julia Dy Kim, CEO de Studio Target
  • Miércoles 1 de octubre,  16:30-17:15h, en la Sala Plató  (Cineteca). Expertos del sector analizarán en una keynote la evolución del mercado coreano hacia IPs centradas en el fandom y universos narrativos multiplataforma.  
  • Jueves 2 de octubre, 10:15-10:45h en la Sala Borau (Cineteca) – Iberscreenings Showcase: Series on Board: Madrid / Discover Korea’s Next Big Story. Estreno en primicia de nuevos títulos coreanos con potencial para audiencias universales. Presentarán Eunyoung OH, CEO de EO Content Group; Kunho Choo, Executive Producer de Imaginus Co.; y Julia Dy Kim, CEO de Studio Target.

Un acuerdo que marca un punto de inflexión
El programa Series on Board llega por primera vez a España en un evento de estas características, consolidando a Iberseries & Platino Industria como plataforma clave para la visibilización internacional del audiovisual iberoamericano, garantizando en esta ocasión el intercambio entre productores coreanos y de habla hispana.

La iniciativa, de marcado carácter empresarial, ofrecerá a las compañías coreanas de contenidos una vía directa para presentar sus proyectos a televisiones, plataformas, productoras e inversores internacionales. A través de estas acciones, a las que se suman reuniones one to one y actividades de networking, se promoverán acuerdos en inversión, coproducción y remakes internacionales.

La participación de KOCCA no solo acerca la innovación del audiovisual coreano a Madrid, sino que también abre nuevas oportunidades globales para los creadores en español y portugués, favoreciendo la cooperación en materia de propiedad intelectual y expansión de mercados.

KOCCA: motor de la internacionalización coreana
La Korea Creative Content Agency (KOCCA), organismo dependiente del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea del Sur, impulsa la internacionalización de las industrias creativas —videojuegos, música, animación, moda y audiovisual— desde su red de 25 oficinas en todo el mundo. Su reciente sede en España, inaugurada en 2024 en el Centro Cultural Coreano de Madrid, responde a la estrategia de fortalecer los vínculos con Europa, promoviendo el intercambio cultural y la creación de alianzas empresariales.

Este acuerdo con Iberseries & Platino Industria marca un paso decisivo para consolidar a KOCCA como referente de la cooperación internacional y a la cita en la capital de España como escenario imprescindible para la proyección mundial del audiovisual iberoamericano.

Iberseries & Platino Industria, la mayor cita de la industria audiovisual iberoamericana, celebrará su quinta edición del 30 de septiembre al 3 de octubre en Matadero Madrid. El evento está promovido por EGEDA y Fundación Secuoya, en colaboración con FIPCA, con el apoyo de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Además, cuenta con el patrocinio de Madrid Film Office y Film Madrid Region, y la colaboración de diversas entidades, entre ellas, ICEX España Exportación e Inversiones.

