Corea del Sur destaca como Country in Focus en Iberseries & Platino Industria

Iberseries & Platino Industria 2025 anuncia a Corea del Sur como Country in Focus y suma a KOCCA (Korea Creative Content Agency) como socio estratégico, en una alianza de gran impacto que refuerza la vocación internacional del evento y su papel como puente entre Asia, Iberoamérica y Europa.

La participación de KOCCA en esta quinta edición supone un hito sin precedentes para el sector en España y se materializará a través de un programa de actividades bajo la marca Series on Board, diseñado para impulsar la creatividad coreana y fomentar nuevas oportunidades de colaboración con el mercado iberoamericano y europeo.

Una programación inédita que conecta Corea con el mundo hispanohablante

La presencia de KOCCA en Madrid incluirá pitching sessions, conferencias y un showcase exclusivo de títulos coreanos con alto potencial internacional:

Miércoles 1 de octubre, 11:30-12:30h, en la sala Plató (Cineteca) – Series on Board, 8 Unmissable Korean Productions. Ocho de las series originales coreanas más destacadas —desde proyectos en desarrollo hasta éxitos recientemente estrenados— se presentarán en esta sesión. Productores de primer nivel darán a conocer una amplia gama de géneros e historias cautivadoras que ya marcan tendencia en pantalla, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de colaboración y sinergias internacionales. Con la participación de Eunyoung OH, CEO de EO Content Group; Nellie (WooKyoung) Chang, Vice President de Whynot Media; Jung Kyoon Kim, Executive Producer de Imaginus Co., Ltd, Sooyeon Lee, Producer de Studio 329; Jon Sang, CFO & Producer de KORTOP Media Co.; Brian Kim, Producer de Mr. Romance; Heejun Jang, Assistant Manager de AK Entertainment; y Julia Dy Kim, CEO de Studio Target.

Miércoles 1 de octubre, 16:30-17:15h, en la Sala Plató (Cineteca). Expertos del sector analizarán en una keynote la evolución del mercado coreano hacia IPs centradas en el fandom y universos narrativos multiplataforma.

Jueves 2 de octubre, 10:15-10:45h en la Sala Borau (Cineteca) – Iberscreenings Showcase: Series on Board: Madrid / Discover Korea’s Next Big Story. Estreno en primicia de nuevos títulos coreanos con potencial para audiencias universales. Presentarán Eunyoung OH, CEO de EO Content Group; Kunho Choo, Executive Producer de Imaginus Co.; y Julia Dy Kim, CEO de Studio Target.

Un acuerdo que marca un punto de inflexión

El programa Series on Board llega por primera vez a España en un evento de estas características, consolidando a Iberseries & Platino Industria como plataforma clave para la visibilización internacional del audiovisual iberoamericano, garantizando en esta ocasión el intercambio entre productores coreanos y de habla hispana.

La iniciativa, de marcado carácter empresarial, ofrecerá a las compañías coreanas de contenidos una vía directa para presentar sus proyectos a televisiones, plataformas, productoras e inversores internacionales. A través de estas acciones, a las que se suman reuniones one to one y actividades de networking, se promoverán acuerdos en inversión, coproducción y remakes internacionales.

La participación de KOCCA no solo acerca la innovación del audiovisual coreano a Madrid, sino que también abre nuevas oportunidades globales para los creadores en español y portugués, favoreciendo la cooperación en materia de propiedad intelectual y expansión de mercados.

KOCCA: motor de la internacionalización coreana

La Korea Creative Content Agency (KOCCA), organismo dependiente del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea del Sur, impulsa la internacionalización de las industrias creativas —videojuegos, música, animación, moda y audiovisual— desde su red de 25 oficinas en todo el mundo. Su reciente sede en España, inaugurada en 2024 en el Centro Cultural Coreano de Madrid, responde a la estrategia de fortalecer los vínculos con Europa, promoviendo el intercambio cultural y la creación de alianzas empresariales.

Este acuerdo con Iberseries & Platino Industria marca un paso decisivo para consolidar a KOCCA como referente de la cooperación internacional y a la cita en la capital de España como escenario imprescindible para la proyección mundial del audiovisual iberoamericano.

Iberseries & Platino Industria, la mayor cita de la industria audiovisual iberoamericana, celebrará su quinta edición del 30 de septiembre al 3 de octubre en Matadero Madrid. El evento está promovido por EGEDA y Fundación Secuoya, en colaboración con FIPCA, con el apoyo de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Además, cuenta con el patrocinio de Madrid Film Office y Film Madrid Region, y la colaboración de diversas entidades, entre ellas, ICEX España Exportación e Inversiones.

Más información: www.iberseriesplatinoindustria.com

Descarga Material Gráfico

Solicitud de acreditaciones de Prensa