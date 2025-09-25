  • ESP
Así es el menú ejecutivo con sello Michelin de Benares Madrid para mediodías exigentes

Benares Madrid, único restaurante indio de la Guía Michelin en España, presenta su Menú Ejecutivo Thali: una propuesta pensada para quienes buscan una pausa de mediodía ágil, cuidada y con todo el sabor de la alta cocina india en pleno Chamberí

En Chamberí, Benares Madrid propone una pausa de mediodía con firma propia a través del Menú Thali. Es su formato ejecutivo, disponible de lunes a viernes, que condensa su cocina india contemporánea en un servicio ágil y bien medido. El restaurante figura en las guías Michelin y Repsol, pero aquí el reconocimiento se traduce en comer bien, a buen ritmo y con coherencia.

La lógica del Menú Thali 
El Menú Thali organiza la comida en bandeja, de un vistazo. Primero, un principal a elegir entre seis preparaciones; Butter Chicken, Verdura Masala, Aloo Tikki o Coliflor, Curry Malai de pescado o Curry de pulpitos. Alrededor se encuentran cinco guarniciones que equilibran especias y texturas: coliflor y patatas salteadas con ajo, comino y cilantro; chaat pad de ensalada de tomate, naan recién hecho, arroz pulao y lenteja negra. El postre lo pone el Bhapa Doi, una crema de yogur perfumada con agua de azahar y un toque de chutney de temporada. Todo llega junto, sin esperas innecesarias, para que el comensal marque el ritmo.

Tiempo y medida
Quien come al mediodía suele mirar el reloj, por lo que este menú está pensado para presentar un solo pase, servicio constante y platos que no pierden temperatura. La sala, con cocina a la vista, ayuda a entender la dinámica; entra luz natural y el ambiente se mantiene tranquilo. 

Un mediodía preciso 
El Menú Thali resume la propuesta de Benares, que es la cocina reconocible, una técnica ajustada y tiempos a favor del comensal, pero en formato ejecutivo. Para quien aprecia una pausa breve con cocina cuidada, es una opción afinada y coherente.

Un precio ajustado para una propuesta Michelin
El Menú Thali de mediodía se ofrece por 23 € (bebida aparte), una cifra que refleja la voluntad de Benares Madrid de acercar su cocina reconocida por la Guía Michelin a un público más amplio. Se trata de un formato accesible que permite disfrutar de la gastronomía india de autor sin renunciar a la rapidez ni al equilibrio entre calidad y precio.

En el corazón de Chamberí
Benares Madrid se encuentra en calle Zurbano, 5, en pleno barrio de Chamberí. Su local combina la cocina a la vista con un ambiente luminoso y cuidado, pensado para quienes buscan una pausa gastronómica con carácter en el centro de la capital.

