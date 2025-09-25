Paisajes al Plato Tenerife debuta en Miniature Pintxos Congress en el País Vasco

Paisajes al Plato Tenerife es una iniciativa que combina alta cocina, identidad cultural y sostenibilidad, inspirando a chefs de reconocido talento a crear platos basados en los paisajes naturales y urbanos de la isla. El compromiso con el producto local, el kilómetro cero y los productores canarios es el eje central de esta experiencia.

Tras su paso por La Palma, Tenerife y Arona, el proyecto da un salto a la península al formar parte de uno de los congresos gastronómicos más influyentes de España.

El Concurso Paisajes al Plato Tenerife

La acción principal será el Concurso Paisajes al Plato Tenerife, que se celebrará el lunes 29 de septiembre. En él, reconocidos chefs vascos reinterpretarán la riqueza paisajística de la isla a través de sus creaciones culinarias.

El certamen contará con dos apartados:

Paisajes al Plato Santa Cruz de Tenerife , con platos inspirados en el municipio capitalino.

Paisajes al Plato San Cristóbal de La Laguna, donde las propuestas reflejarán la esencia lagunera.

Un jurado especializado seleccionará a los tres mejores participantes, proclamando un campeón absoluto.

Entre los finalistas destacan:

Juan García (Restaurante Dólar)

Mitxel Suárez (Toloño)

Maikel Santos (Muskari)

Carlos Dávalos (Waska!)

Aitzol Narbona (Toloño Abastos)

Javier Almado (El 2)

El ganador viajará a Tenerife para formar parte del evento principal de Paisajes al Plato Tenerife, en octubre, reforzando así la proyección nacional de la gastronomía isleña.

Presencia en Miniature Pintxo Fest

Además del concurso, el proyecto participará en el Miniature Pintxo Fest (domingo 28 de septiembre), donde ofrecerá al público tres propuestas elaboradas con producto local canario. Una oportunidad para acercar los sabores auténticos de la isla a los asistentes y mostrar su compromiso con la sostenibilidad y el kilómetro cero.

Rubén González , organizador del congreso: «El Miniature Pintxos Congress siempre ha buscado innovar y abrir nuevas miradas dentro del mundo de la gastronomía. Con Paisajes al Plato Tenerife damos un paso más, sumando territorio, cultura y creatividad a un formato que ya es referente en España».

Antonio Rosales, director de Paisajes al Plato: «Llevar nuestro proyecto hasta Vitoria es una oportunidad única para mostrar cómo los paisajes de Tenerife inspiran a la cocina y cómo el producto local puede ser embajador de nuestra identidad».

Un proyecto con apoyo institucional y empresarial

El Campeonato Paisajes al Plato cuenta con el patrocinio de:

Gobierno de Canarias , a través de Promotur Turismo de Canarias

Cabildo de Tenerife , a través de Turismo de Tenerife

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Así como el respaldo de empresas y aliados estratégicos como:

Spring Hoteles, Alcampo, Ecohotel Costa Mágica y El Gusto por el Vino.