Sports Illustrated Tickets y Tottenham Hotspur se asocian por 12 años para ofrecer experiencias a los fans

Sports Illustrated Tickets ha anunciado hoy un acuerdo exclusivo de 12 años con el Tottenham Hotspur, el club de fútbol de la Premier League de renombre mundial, para convertirse en su socio oficial de experiencias para aficionados. Como parte del acuerdo, Sports Illustrated se unirá como miembro inaugural de The Collective, el nuevo programa de patrocinio del Tottenham diseñado para ofrecer activaciones personalizadas a todas las gradas del Tottenham Hotspur Stadium.

A través de esta colaboración pionera, Sports Illustrated llevará su célebre legado como marca mediática deportiva de renombre a la tribuna este del estadio, creando un centro inmersivo que mostrará la rica historia del Tottenham Hotspur, la pasión de sus seguidores y momentos inolvidables del mundo del deporte.

La participación de los aficionados es el núcleo de esta colaboración y, como socio oficial de Fan Experience, Sports Illustrated Tickets presentará ‘Defining Moments’, una exposición narrativa comisariada que recurre a años de portadas, historias, fotografías y mucho más de Sports Illustrated, galardonadas con numerosos premios.

Ubicada en toda la tribuna este, tanto en las zonas premium como en las de entrada general, la experiencia contará con pantallas dinámicas, murales, retratos y exposiciones interactivas, lo que permitirá a los aficionados revivir momentos emblemáticos de la historia del club, así como del mundo del deporte en general.

Cada instalación de Defining Moments estará equipada con un código QR, lo que permitirá a los aficionados desbloquear contenido digital exclusivo, historias entre bastidores y recompensas especiales a través de sus dispositivos móviles. Los aficionados también tendrán la oportunidad de recibir portadas de revistas personalizadas y ofertas especiales gracias a esta colaboración.

«Esta asociación con los Spurs es uno de los hitos más importantes para Sports Illustrated Tickets hasta la fecha», afirmó David Lane, director ejecutivo de Sports Illustrated Tickets. «Desde 1882, el Tottenham ha sido uno de los clubes con más historia del mundo, y sus apasionados aficionados y su estadio de talla mundial encajan a la perfección con Sports Illustrated Tickets en nuestro proceso de expansión global. Juntos, estamos encantados de ofrecer a los aficionados de los Spurs una experiencia mejorada que honra la herencia del club como solo una empresa de Sports Illustrated puede hacerlo. Estamos muy emocionados por debutar como primer miembro de The Collective y por ayudar a dar forma a una nueva era de colaboraciones deportivas».

Además, el Club SI, con capacidad para 3000 personas, hará su debut en la zona East Premium del estadio, mejorando la experiencia de hospitalidad e incorporando contenidos y experiencias interactivos de Sports Illustrated. El bar premium Lower East Side también se rediseñará y pasará a llamarse The Cover Club, en referencia al célebre archivo de portadas de Sports Illustrated, considerado desde hace tiempo como el estándar de oro en fotografía y narración deportiva. Con elementos de diseño visualmente impactantes inspirados en SI, el espacio ofrecerá un entorno único que combina deporte, cultura y hospitalidad.

«La colaboración con Sports Illustrated Tickets es una oportunidad increíble para transmitir la pasión, la energía y las historias que hacen que este club sea tan especial de una forma nueva y atractiva para los aficionados de todo el mundo y para los que acuden al estadio los días de Partido», afirmó Ryan Norys, director de ingresos del Tottenham Hotspur.

Esta asociación marca la colaboración inaugural dentro del programa de patrocinio The Collective, una iniciativa que llevará experiencias de marca personalizadas a cada grada del estadio Tottenham Hotspur en fases futuras. Los socios de The Collective también obtienen acceso a derechos adicionales tanto para los equipos masculinos como femeninos, el estadio y F1 Drive – Londres.

Sports Illustrated Tickets es un mercado de venta de entradas primario y secundario pensado para los aficionados, que ofrece acceso a más de 2500 millones de dólares (2100 millones de libras esterlinas) en inventario y más de 50 millones de entradas para eventos deportivos, conciertos y obras de teatro en todo el mundo.

Durante 70 años, Sports Illustrated (SI) ha sido reconocida por dar forma a la cultura moderna en la intersección entre los deportes, el estilo de vida y el entretenimiento.

