ABANCA lanza la 11ª edición de su Programa para Startups

ABANCA inicia hoy el plazo de inscripción para participar en la undécima edición del Programa para Startups de ABANCA Innova. Todas las startups interesadas en participar en esta convocatoria podrán inscribirse, hasta el próximo 7 de noviembre, a través de la página web de ABANCA Innova se redirigirá a otro sitio web.

Esta edición pone el foco en propuestas vinculadas a sectores como fintech, insurtech, regtech, sostenibilidad y ciberseguridad, aunque también se valorarán proyectos relacionados con otras tecnologías capaces de generar impacto en la industria financiera.

Para ser seleccionadas, las startups deben contar con un producto en el mercado, aunque sea en etapas tempranas, y disponer de un equipo formado con capacidad para llevarlo adelante y adaptarlo a entornos reales de prueba.

Oportunidades para innovar

En esta edición, se plantean oportunidades clave para innovar en ámbitos como la mejora de la experiencia del cliente mediante inteligencia artificial, el desarrollo de soluciones que integren la gestión del feedback para resolver incidencias y personalizar servicios, iniciativas sostenibles que reduzcan la huella ambiental o propuestas que fomenten el uso ético y seguro de la IA a través de formación y entornos de prueba controlados.

El programa también está abierto a otras propuestas que, aunque no encajen directamente en estos desafíos, puedan contribuir a transformar el sector, aumentar la eficiencia, fortalecer la gestión de riesgos o promover una economía más sostenible y confiable.

Desarrollo del programa

Las startups seleccionadas participarán en un primer taller que se llevará a cabo en el mes de noviembre, donde trabajarán junto a equipos internos de ABANCA en la exploración de posibles casos de uso. A continuación, aquellas que superen esta etapa, pasarán a la fase de bootcamp —del 25 de noviembre al 16 de diciembre— donde se definirá en detalle el piloto, se estudiarán los costes asociados y se analizarán las necesidades técnicas para la implementación de una prueba de concepto.

Los proyectos que resulten viables podrán desarrollar una PoC (prueba de concepto) real junto a las unidades de negocio de la entidad.

Un programa consolidado como un referente en el sector emprendedor

El Programa para Startups de ABANCA Innova alcanza su undécima edición tras consolidarse como una de las principales iniciativas de innovación abierta del noroeste peninsular. Desde su puesta en marcha, han aplicado al programa 554 startups, lo que lo consolida como un referente en el noroeste peninsular. De ellas, 268 propuestas han sido analizadas por directivos de ABANCA obteniendo como resultado 24 pruebas de concepto (PoC).

En la edición anterior, se seleccionaron proyectos como Salescaling, GPT Advisor y Galtea, que actualmente están desarrollando sus respectivas pruebas de concepto con ABANCA. Además del acompañamiento por parte de profesionales de distintas áreas del banco y de la colaboración de HubIN, compañía especializada en innovación y emprendimiento, el programa ofrece acceso a los espacios de coworking de ABANCA Innova y la posibilidad de participar en actividades de inversión dentro del ecosistema emprendedor nacional.