ITV DEKRA Getafe, la ITV mejor valorada de España

Un análisis realizado por DEKRA España y basado en los datos públicos que aporta Google sobre 562 estaciones de ITV en España ha permitido identificar cuáles son las estaciones ITV mejor valoradas por los usuarios. La media de satisfacción global se sitúa en 4.11 sobre 5, un dato que refleja una buena percepción general del servicio. Por encima de la media, encontramos a ITV DEKRA Getafe que alcanza una valoración de 4.9 puntos.

En concreto, la estación de DEKRA en Getafe (Madrid) ha logrado captar la atención con 1.006 reseñas y una puntuación media de 4.9, convirtiéndose en la ITV mejor valorada de España. Este resultado evidencia un alto nivel de satisfacción con la estación y demuestra que la experiencia del usuario puede transformar un trámite obligatorio en un servicio apreciado y confiable.

Según las reseñas públicas analizadas, los aspectos más destacados y valorados por los usuarios y que, por tanto, más influyen en su satisfacción son:

Rapidez y eficiencia del proceso: tiempos de espera mínimos y atención ágil.

tiempos de espera mínimos y atención ágil. Profesionalidad del personal: técnicos formados y atentos a las dudas de los clientes.

técnicos formados y atentos a las dudas de los clientes. Claridad y transparencia: los usuarios aprecian que el procedimiento sea comprensible y sin sorpresas.

los usuarios aprecian que el procedimiento sea comprensible y sin sorpresas. Facilidad de cita previa ITV: la reserva online o telefónica reduce la incertidumbre y las colas.

El análisis ha demostrado que estos detalles marcan la diferencia y son un indicador clave a la hora de elegir la estación de ITV. Priorizar la calidad del servicio, la satisfacción de otros usuarios y la eficiencia puede ahorrar tiempo y reducir el estrés asociado al proceso.

El análisis de las 562 ubicaciones ha permitido identificar tendencias en el sector de la ITV, como que los usuarios tienden a valorar más aquellas ITV que combinan eficiencia técnica con atención personalizada; o que, cuando la experiencia es positiva, la percepción de la ITV deja de ser un trámite molesto para convertirse en un servicio confiable y profesional. El estudio pone de manifiesto que incluso en sectores tradicionalmente percibidos como burocráticos, como la ITV, la eficiencia operativa y la atención al cliente son determinantes.

Con más de 32 millones de inspecciones de vehículos en todo el mundo, DEKRA cuenta con seis estaciones ITV en la Comunidad de Madrid, que se han ido inaugurando progresivamente desde que se realizó la apertura de la primera estación en Leganés. Las estaciones de ITV de DEKRA destacan en materia de sostenibilidad bajo el concepto ITVerde, que garantiza que el 100% de su energía es sostenible.