Más de 700 profesionales y clínicas reconocidos en toda España en la 12ª edición de los Doctoralia Awards

617 profesionales de la salud y 90 clínicas compiten en los premios.

Cinco nuevas especialidades se suman este año: Cirugía especializada, Matronas, Medicina Física y Rehabilitación, Nefrología y Neurofisiología clínica.

150 profesionales inscritos en la categoría Influmédicos, que reconoce la mejor labor de divulgación sanitaria en el entorno digital.

Doctoralia, la plataforma tecnológica líder en desarrollo de software para clínicas, profesionales y pacientes, ha anunciado el inicio de la 12ª edición de los Doctoralia Awards, un reconocimiento único en España que destaca a los y las especialistas y centros médicos más valorados por pacientes y compañeros/as de profesión.

En esta nueva edición, se han nominado a 617 profesionales de la salud de distintas especialidades y a 90 clínicas, sumando así más de 700 candidaturas en todo el país. Este año, además, se han añadido cinco nuevas categorías: Cirugía especializada, Matronas, Medicina Física y Rehabilitación, Nefrología y Neurofisiología clínica, ampliando así el alcance y la representatividad de la convocatoria.

Además, por segundo año consecutivo, los premios cuentan con la categoría Influmédicos, en la que se han inscrito más de 150 profesionales de la salud. Entre todas las personas que han enviado su candidatura, se han seleccionado a 15 nominados y nominadas, que compiten por el reconocimiento a la mejor labor de divulgación sanitaria en el entorno digital.

El próximo 7 de noviembre se darán a conocer los y las ganadoras en una gala que tendrá lugar en Barcelona.

«Un año más, los Doctoralia Awards se convierten en un espacio para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el impacto positivo de profesionales y centros de salud. Además de acompañar la labor clínica diaria con soluciones tecnológicas que facilitan la gestión y mejoran la relación con sus pacientes, queremos rendir homenaje y dar visibilidad al enorme valor que aporta la comunidad médica a la sociedad», destaca Carlos Villaverde, CEO de Doctoralia.

Sobre los Doctoralia Awards

Los Doctoralia Awards, que este año celebran su 12ª edición en España, distinguen a especialistas y centros médicos que han demostrado excelencia en su atención, trato humano y aportaciones a la comunidad de pacientes de la plataforma a través del servicio «Pregunta al Experto».

Estos son los únicos premios del sector que tienen en cuenta tanto las valoraciones de pacientes como la opinión de profesionales de la salud. De esta forma, se ofrece una visión completa de la excelencia médica, combinando la experiencia de paciente con la evaluación entre iguales.

Mirar la lista completa de nominados.

Acerca de Doctoralia

Doctoralia forma parte del Grupo Docplanner, cuya misión global es «ayudar a las personas a vivir más tiempo y con mejor salud». La compañía desarrolla aplicaciones digitales y soluciones de software para médicos, clínicas, hospitales y pacientes, con el objetivo de que todo el ecosistema sanitario y el recorrido del paciente funcionen de forma más fluida y conectada.

A través de Doctoralia, los pacientes pueden encontrar especialistas, leer opiniones verificadas y reservar cita médica online de forma rápida y sencilla. Al mismo tiempo, los profesionales y centros sanitarios disponen de un software innovador que les permite gestionar su agenda, optimizar la comunicación con los pacientes, digitalizar procesos y reducir ausencias, ganando tiempo para dedicarlo a lo que realmente importa: mejorar la atención y la experiencia del paciente.

Fundada en 2012 en Polonia, Docplanner cuenta hoy con un equipo de más de 3.000 personas en oficinas distribuidas por Ámsterdam, Varsovia, Barcelona, Múnich, Estambul, Roma, Ciudad de México, Curitiba, Río de Janeiro, Bogotá y Bolonia. La compañía ha recaudado hasta la fecha alrededor de 500 millones de euros en financiación, respaldada por fondos internacionales como One Peak Partners, Goldman Sachs Asset Management y Point Nine Capital.