La Comisión Europea adjudica a Atos un contrato en ciberseguridad por 326 millones de euros

Como primer proveedor en el mecanismo de «cascada», Atos tendrá la prioridad en la prestación de servicios esenciales de ciberseguridad a las instituciones, agencias y organismos de la Unión Europea. El contrato «CLOUD II DPS II MC17» está orientado a la adquisición de servicios profesionales relacionados con sistemas de información y cloud, con un enfoque especial en soporte operativo, asesoramiento y desarrollo de capacidades en materia de ciberseguridad. Esta iniciativa está gestionada por la Dirección General de Servicios Digitales (DG DIGIT) de la Comisión Europea.

«Este reconocimiento refuerza la confianza depositada en Atos como partner de referencia de la Comisión Europea, avalando nuestra amplia trayectoria en la entrega de servicios digitales seguros y resilientes en toda Europa», declaró Punit Sehgal, Director de Atos para Bélgica, Países Bajos y países nórdicos. «Subraya la seguridad que inspiran nuestras soluciones para proteger operaciones críticas y, al mismo tiempo, aportar innovación a gran escala».

Por su parte, David Dewulf, Director de Ciberseguridad de Atos Bélgica, Países Bajos y países nórdicos, añadió: «Este nuevo contrato da continuidad a los servicios de ciberseguridad que venimos prestando con orgullo a las instituciones europeas desde hace años. Que se nos confíe de nuevo el liderazgo en un área tan estratégica refleja tanto la responsabilidad que asumimos como las amplias capacidades que aportamos para reforzar la resiliencia cibernética de Europa en un momento de retos sin precedentes».

El contrato marco, con una duración de hasta 48 meses, cubre específicamente servicios de operaciones técnicas, entre ellos:

Respuesta ante incidentes y análisis forense digital

Inteligencia y monitorización de amenazas

Análisis de malware

Seguridad ofensiva (gestión de vulnerabilidades, pruebas de penetración, equipos de ataque – Red Team)

Atos actuará como contratista principal en colaboración con Leonardo, partner del consorcio. Esta alianza combinará el reconocido liderazgo de Atos en ciberseguridad con la experiencia complementaria de Leonardo, garantizando los más altos estándares de resiliencia y excelencia operativa.