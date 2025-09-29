DXC Technology consolida una década de liderazgo como empresa mejor valorada en el mercado español

Por séptimo año consecutivo, DXC Technology (NYSE: DXC), proveedor líder mundial de servicios tecnológicos, incluido en la lista Fortune 500, ha sido reconocido como el proveedor de servicios TI mejor valorado en España, de acuerdo con el IT Sourcing Study 2025, elaborado por Whitelane Research y Eraneos.

El informe, basado en la opinión de más de 300 grandes organizaciones y en más de 900 relaciones de outsourcing, analiza el desempeño de los principales competidores del mercado, resaltando que, en España, el 38% de las organizaciones planea aumentar su inversión en proveedores externos de servicios de TI, motivadas principalmente por la necesidad de mayor escalabilidad y acceso a talento especializado. Además, muchas empresas buscan impulsar la innovación y mejorar la calidad del servicio mediante la colaboración con socios tecnológicos.

Siete años de liderazgo ininterrumpido

En esta edición, DXC obtiene las mejores puntuaciones en satisfacción general (89%), situándose por encima de la media del sector y consolidando su liderazgo como socio estratégico en la modernización de empresas e instituciones en España.

DXC destaca con un 90% de satisfacción en servicios de aplicaciones, situándose en la primera posición nacional y confirmando su capacidad para modernizar sistemas críticos y desarrollar soluciones digitales a medida.

La compañía se sitúa también como Exceptional Performer en ciberseguridad (86%), tras mejorar 6 puntos respecto al estudio previo. Además, el informe refleja que DXC es el proveedor mejor valorado tanto en el sector financiero como en el sector público, lo que refuerza su posición como socio de referencia en los ámbitos más exigentes del mercado.

Ambición y futuro: modernizar y proteger

Con 9.000 empleados en España y una facturación récord en 2024, DXC afronta 2025 con la ambición de seguir liderando la transformación digital en el país.

«Nuestra gran experiencia en consultoría y transformación digital nos permite acompañar a las organizaciones en la adopción de tecnologías innovadoras para modernizar, simplificar y proteger sus operaciones. En un entorno donde la inteligencia artificial está redefiniendo la forma de competir y crecer, integramos todo el conocimiento de DXC con soluciones impulsadas por IA para que nuestros clientes se mantengan siempre un paso adelante. El reconocimiento de Whitelane es una muestra clara de la confianza que depositan en nosotros para cumplir con esa promesa», ha señalado Alfonso García Muriel, presidente de DXC Technology en España y Portugal.

El éxito de DXC se fundamenta en un enfoque basado en la confianza, la innovación y la sostenibilidad, reforzado por una estrategia de colaboración con clientes y partners que permite ofrecer soluciones flexibles y adaptadas a cada necesidad. Esta combinación ha situado a DXC como la empresa mejor valorada en España en el ámbito de los servicios TI, liderando un mercado en plena evolución.