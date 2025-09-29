FCC inaugura una Exposición que conmemora sus 125 años de historia

La presidenta del Grupo FCC, Esther Alcocer Koplowitz, y el consejero delegado de la compañía, Pablo Colio Abril, han inaugurado esta mañana una Exposición conmemora los 125 años de historia de la compañía, reuniendo por primera vez en una muestra sus hitos más destacados, logros y el impacto que ha tenido a lo largo de más de un siglo de trayectoria.

La presidenta ha dirigido unas palabras a las personas asistentes, destacando la relevancia de este aniversario y el significado que tiene para la institución: «Hoy celebramos con orgullo los 125 años de historia del Grupo FCC, que desde 1.900 ha estado presente en la vida de las ciudades y cuidando del bienestar de las personas. Con más de 71.000 empleados y en más de 25 países, nuestro talento es nuestro mayor activo y refleja el legado de más de un siglo de innovación y compromiso social. Celebramos este aniversario con el orgullo de formar parte de una historia única. Personalmente, me siento muy orgullosa de que mi abuelo, Ernesto Koplowitz, fundara Construcciones y Contratas, y posteriormente impulsara mi madre; la empresa sobre la cual hoy se asienta FCC, bajo el liderazgo de Carlos Slim. Este legado nos llena de orgullo y nos impulsa con la certeza de que tenemos un futuro brillante por delante».

Desde su fundación en 1900, FCC ha sabido adaptarse a los cambios, expandirse internacionalmente y consolidarse como un referente en servicios medioambientales, gestión del agua, construcción y desarrollo de proyectos en régimen de concesión, con un firme compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

La exposición reúne una cuidada selección de documentos históricos, fotografías inéditas, objetos emblemáticos y medios materiales como vehículos, camiones, etc. que reflejan la evolución y el compromiso de FCC con la sociedad desde su fundación en 1900. A través de un recorrido por cinco salas, los visitantes podrán conocer los hitos más destacados, así como los retos y transformaciones vividas durante estos 125 años.

Y se puede observar cómo a principios del siglo pasado la compañía contribuyó en la construcción de las ciudades y tuvo un papel muy importante en el proceso de hacerlas más habitables gracias al impulso de la gestión de los residuos y el saneamiento urbano; y cómo, a mediados del siglo XX, el Grupo FCC entendió lo importante que eran los transportes y las comunicaciones y participó en la construcción de kilómetros de autovías, líneas de ferrocarril y de metro, a la vez que se sumergía en la gestión y limpieza de parques y jardines.

En la exposición, al avanzar por las salas dedicadas a los años setenta, se percibe cómo la compañía comenzó a ejecutar grandes proyectos internacionales, marcando el inicio de una etapa de expansión y proyección exterior. Justo en ese tramo del recorrido, se revela también cómo FCC supo anticiparse a uno de los grandes desafíos del futuro: la gestión del agua como recurso esencial. Con visión estratégica, apostó por una gestión eficiente del ciclo integral del agua, incorporando tecnologías avanzadas y prácticas innovadoras que garantizaron el suministro sostenible a millones de hogares.

Además, FCC ha sido cómplice de grandes momentos como la Exposición Universal de Sevilla, que ha dejado una huella imborrable en muchas generaciones, donde construyó puentes que hoy son un icono de la arquitectura y algunos de los pabellones más emblemáticos de dicha muestra. Pero su compromiso con el progreso no se detuvo allí, se embarcó en la aventura de la construcción de la alta velocidad, un hito tecnológico que revolucionó la forma de viajar en nuestro país y que devolvería el protagonismo al ferrocarril, consolidándolo como una opción de movilidad rápida, eficiente y sostenible. Estos hitos, que reflejan su capacidad para innovar y su compromiso con el desarrollo y bienestar social, forman parte de su historia y le inspiran a mirar al futuro con optimismo y determinación.

Según se avanza por las salas, se puede observar que, con el inicio del nuevo milenio, FCC continuó apostando firmemente por el medioambiente con grandes e innovadores proyectos de gestión y reciclaje de residuos, agua y construcción en los que la sociedad desempeñó un papel crucial al adoptar nuevos hábitos en favor de la sostenibilidad y la protección del planeta.

En la segunda década del siglo XXI, el impulso de las nuevas tecnologías transformó profundamente nuestra forma de vivir, comunicarnos y trabajar, en este contexto, los ingenieros y equipos de FCC continuaron apostando por la innovación, impulsando avances tecnológicos en todas las áreas de negocio del Grupo FCC y fomentando su aplicación, con el objetivo de mantener en el tiempo a la compañía como un referente en todos sus sectores.

Esta muestra pone de manifiesto que FCC afronta los próximos años con un razonable optimismo, en la seguridad de que dispone de unas bases lo suficientemente sólidas sobre las que edificar un futuro empresarial acorde con su brillante historial.

La historia del Grupo FCC es la historia de la adaptación y la innovación constante. La compañía ha sabido evolucionar para responder a las necesidades de la sociedad, y este aniversario le impulsa a seguir trabajando con la misma pasión y compromiso que ha caracterizado al Grupo desde el primer día y continuar siendo un motor de progresos para las generaciones presentes y futuras.