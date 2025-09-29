MarSenses, en el top 100 de empresas mejor valoradas por sus equipos en los Best Workplaces Europa 2025

MarSenses Hotels & Homes ha sido distinguida como uno de los Best Workplaces Europa 2025, reconocimiento que sitúa a la compañía entre las 100 mejores empresas europeas —de 50 a 499 empleados— mejor valoradas por sus propios equipos. Este galardón, otorgado por la consultora Great Place to Work, reafirma el compromiso de la cadena con un modelo de gestión que pone a las personas en el centro.

La compañía, con sede en Baleares, ha apostado en los últimos años por una cultura corporativa basada en la confianza, el respeto y el bienestar de su equipo. Entre sus medidas pioneras destaca la reducción progresiva de la jornada laboral: en 2024 se convirtió en la primera cadena hotelera española en rebajar a 38,5 horas semanales y, en 2025, ha dado un paso más al establecer una jornada de 37,5 horas para toda la plantilla. Además, los trabajadores del departamento de pisos mayores de 58 años disfrutan ya de una jornada reducida de 32 horas, una iniciativa que favorece su salud, conciliación y calidad de vida.

Una doble distinción que refleja la satisfacción de sus trabajadores y el impacto positivo de una estrategia empresarial centrada en las personas.

Rodrigo Fitaroni, director general de MarSenses Hotels & Homes, subraya: «Este reconocimiento no es solo una medalla que colgamos en la pared, es una validación de que lo que se construye tiene sentido: una empresa donde las personas quieren estar, crecer y aportar. No se buscan fórmulas mágicas, sino decisiones coherentes que sitúan a las personas en el centro. Porque cuando el equipo está bien, todo lo demás funciona mejor. Esto no va de beneficios a corto plazo, va de construir una cultura que perdure».

Great Place to Work®

Great Place To Work® es la firma consultora que durante más de 30 años lleva trabajando con empresas de todo el mundo para identificar, crear y mantener culturas de alta confianza y alto rendimiento ayudando a las organizaciones a convertirse en Mejores Lugares para Trabajar.