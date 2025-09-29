Worldline refuerza su presencia en Extremadura con soluciones de software y talento local

La compañía tecnológica apuesta por la comunidad autónoma desde 2018 con sede en Cáceres en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura.

El Digital Competence Centre de Worldline, desarrolla soluciones innovadoras que combinan lo último en tecnología, creatividad y conocimiento del mercado, con un gran equipo, con capacidades tecnológicas múltiples, diferentes nacionalidades, con equipos diversos e inclusivos y en diferentes ubicaciones como Barcelona, Madrid y Cáceres. Hay que destacar también su capacidad para definir, diseñar y gestionar el ciclo completo de vida de los proyectos, utilizando metodologías ágiles como SCRUM y aplicando las mejores herramientas de la industria del software.

Worldline tuvo una participación destacada, tanto en el área de comunicaciones y ponencias como en el de exposición, donde estuvo presente con un stand.

Santi Ristol, Director del Digital Competence Centre de Worldline, participó en la bienvenida al evento EDD.

A destacar la ponencia que hicieron en el EDD Marina Delgado, QA Lead en Worldline y José Carlos Nevado, Scrum Master en Worldline con título «La anticultura de la urgencia: Cómo evitar el síndrome de la respuesta inmediata». En esta charla el foco fue uno de los hábitos más dañinos —y a menudo invisibles— de los entornos de trabajo: la cultura de la urgencia.

Demostraciones en directo

Worldline mostró en el stand del EDD alguna de sus últimas novedades en: