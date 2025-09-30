La compañía music-fintech Larrosa prepara ronda de inversión en plena expansión internacional

Larrosa, el grupo fundado por el empresario argentino Cristian Larrosa, ha iniciado los preparativos para una ronda de inversión, con la que espera captar entre 3 y 5 millones de dólares, a una valoración pre-money de 15 millones de dólares. La operación forma parte de su plan de expansión internacional, que ya cuenta con presencia en Europa (Estonia), ha sumado recientemente una sede en Dubái y prepara la apertura de operaciones en Estados Unidos.

La empresa ha mostrado un crecimiento exponencial sostenido en los últimos años: en 2024 duplicó sus ingresos respecto a 2023 y en lo que va de 2025 ya ha vuelto a duplicarlos, confirmando la aceleración de su modelo. Desde su fundación, Larrosa ha estructurado más de 22 millones de dólares en operaciones de financiación musical y actualmente gestiona un pipeline activo de más de 175 millones de dólares, que la posiciona como un actor emergente de referencia en el mercado global.

En el área tecnológica, destaca Wolfie AI, en fase beta, un asistente de inteligencia artificial especializado en la industria musical, entrenado para resolver dudas en gestión de derechos, negocios, marketing y promoción artística, así como en valoración de catálogos y creación de contratos. La plataforma integra módulos de consulta legal, soporte en marketing, asesoría en decisiones de negocio musical y orientación en innovación y nuevas formas de financiación. ArtSigna, por su parte, es la primera plataforma blockchain que certifica obras musicales con validez legal en Europa, aportando transparencia y seguridad en la gestión de derechos. A estos desarrollos se suman nuevas plataformas en fase avanzada y Lyra, un proyecto fintech que ofrecerá servicios bancarios digitales especializados para músicos, sellos y creadores, entre otros desarrollos y herramientas.

La estrategia de expansión internacional refuerza la posición de Larrosa como un grupo con operaciones en Europa y Latinoamérica, la reciente apertura en Dubái y su inminente desembarco en Estados Unidos, tres ejes que apuntalan su siguiente etapa de crecimiento global.

En paralelo, la división Rose Talent aporta el componente cultural y artístico a la compañía. Representa a artistas como Gerónimo Rauch, protagonista de grandes musicales en Londres, España y actualmente Asia, y Chabuco, referente de la música colombiana con proyección internacional. Rose Talent ha acumulado cinco nominaciones al Latin Grammy, una estatuilla ganada, un Hollywood Music in Media Award (HMMA) y un Premio Gardel, consolidando el prestigio de la marca Larrosa en escenarios y academias de máximo reconocimiento.

«La compañía busca impulsar una industria musical más eficiente y confiable mediante la innovación tecnológica, facilitando la gestión de derechos y catálogos. El objetivo es posicionar la música como un activo financiero transparente y de confianza, abierto a creadores e inversores, y fomentar la transparencia en todos los procesos de la industria, lo que beneficia a ambas partes», Cristian Larrosa, CEO y Fundador

Con esta ronda, Larrosa refuerza su posición como uno de los actores clave en el emergente ecosistema global de music-fintech, en un sector que mueve más de 150.000 millones de dólares a nivel mundial.