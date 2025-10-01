Internexa lanza PoP en el centro de datos de HostDime en Bogotá, Colombia

HostDime, una empresa global de centros de datos hiperperiféricos, ha anunciado que InterNexa, una de las mayores redes IP y operadores de fibra óptica de Colombia, ha desplegado un Mega PoP dentro del centro de datos con certificación Tier IV de HostDime en Bogotá, cuyo nombre en clave es Nebula.

InterNexa opera una red de fibra óptica de más de 32.000 km en toda Colombia y, con su red troncal ahora en línea, Nebula se ha consolidado como un centro de interconexión de primer orden. La instalación proporciona a los operadores de fibra, proveedores de nube, proveedores de contenido, cargas de trabajo de IA, ISP, OTT, intercambios de peering y empresas un acceso de latencia ultrabaja y alta capacidad al mercado colombiano. Esto posiciona a Nebula como uno de los centros de datos más interconectados del país. Los clientes de Nebula ahora pueden conectarse sin problemas a la red de InterNexa, mientras que los clientes de InterNexa obtienen acceso a la infraestructura Tier IV de última generación de Nebula para expandirse en Colombia.

Esta alianza también conecta el centro de datos hiperperiférico Tier IV de HostDime, de más de 6.500 metros cuadrados y construido específicamente para este fin, directamente con el ecosistema de 16 instalaciones de InterNexa. Al aprovechar la topología de anillo redundante y los principales puntos de interconexión de InterNexa, los clientes de HostDime en Nebula obtienen una ventaja gracias a la conectividad directa con la red de InterNexa, lo que acelera la entrega de contenidos y cargas de trabajo.

«Contar con InterNexa en la red es un hito importante para HostDime Colombia y la infraestructura digital de Colombia. Cuando nos propusimos construir Nebula, nuestra visión era crear una infraestructura digital de última generación que fomentara asociaciones como esta, construyendo un ecosistema que beneficiara a todas las partes interesadas, desde proveedores de nube y contenido hasta cargas de trabajo de inferencia de IA y operadores de fibra. Animo a todos a visitar Nebula y experimentar de primera mano cómo es un centro de datos de última generación diseñado específicamente para este fin. Saldrán inspirados», Manny Vivar, fundador y director ejecutivo de HostDime.

El centro de datos Nebula de HostDime, ubicado en el norte de Bogotá (Tocancipá), es una de las únicas instalaciones con certificación Tier IV del Uptime Institute en Colombia, respaldada por un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 100 %. Cuenta con una capacidad eléctrica de 6 MW, densidades de rack de hasta 50 kW y más de 10 operadores de fibra óptica ya conectados a la red. La instalación tiene un diseño sostenible y cuenta con las certificaciones medioambientales EDGE Building. Su funcionamiento independiente de operadores, combinado con capacidades de infraestructura de última generación, ofrece a los ocupantes de Nebula un entorno inigualable para prosperar en el mercado colombiano.

Más allá del mercado empresarial, esta expansión de la red también mejora la experiencia digital de los usuarios finales colombianos. Con Nebula como nodo directo en la red troncal de InterNexa, los servicios de streaming, las aplicaciones en la nube y las plataformas en línea pueden ofrecer contenidos más cerca de los usuarios finales, lo que permite un rendimiento más rápido, una experiencia de juego más fluida y un acceso más fiable sin necesidad de backhauling internacional.

Colombia se está consolidando rápidamente como un centro tecnológico regional, con una creciente demanda de infraestructuras fiables y de baja latencia en los sectores de servicios financieros, administración pública, energía, medios de comunicación y aplicaciones de inteligencia artificial. Las cargas de trabajo de inteligencia artificial requieren específicamente una alta disponibilidad y una inferencia ultrarrápida en el borde, lo que convierte a la infraestructura de nivel IV y la conectividad directa por fibra óptica de Nebula en una ventaja para las empresas que desarrollan servicios de última generación. Al servir como punto de interconexión estratégico dentro del ecosistema digital de Bogotá, Nebula permite a las empresas escalar y, al mismo tiempo, contribuye al crecimiento económico y tecnológico del país.

Esta alianza refuerza la visión de HostDime de diseñar, construir y operar centros de datos de última generación en mercados emergentes y desatendidos, proporcionando a los clientes globales la infraestructura de vanguardia necesaria para el crecimiento y posicionando a HostDime como un impulsor clave del futuro digital de Colombia.

Sobre HostDime

HostDime es una empresa de centros de datos globales de hiperborde que opera instalaciones especialmente diseñadas en México, Brasil, Colombia y su instalación insignia en Orlando, Florida, EE. UU., con redes propias en el Reino Unido y la India. Su misión es diseñar, construir y operar centros de datos de última generación en el borde global. Ofrecen coubicación (suites, jaulas, racks), interconexión (conexiones cruzadas, peering, tránsito), hardware como servicio (servidores bare metal, servidores en alquiler con opción a compra, adquisición de hardware), infraestructura en la nube (privada, híbrida, multinube) y servicios gestionados (gestión de servidores, asistencia remota/inteligente).

Sobre InterNexa

«Somos InterNexa, mayorista de servicios de conectividad, infraestructura y tecnología en América Latina. Con más de 25 años de experiencia, operamos más de 32 000 km de fibra óptica y más de 40 centros de datos interconectados en Colombia y Perú. Somos una empresa ISA, una compañía multilatina con 57 años conectando personas y comunidades en 6 países de América Latina y parte del Grupo Ecopetrol. Ofrecemos soluciones tecnológicas especializadas para gobiernos, ISP, operadores de telecomunicaciones, OTT y el sector minero y energético. A través de nuestra infraestructura de red, ecosistema de centros de datos interconectados y servicios de seguridad gestionados, maximizamos la eficiencia operativa, aceleramos el crecimiento digital y fortalecemos la continuidad del negocio de nuestros clientes».