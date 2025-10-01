  • ESP
Ybarra inaugura ‘Cocinando con Ybarra’, su nueva escuela de cocina en el corazón de Sevilla

La marca sevillana Ybarra inaugura 'Cocinando con Ybarra', una nueva escuela de cocina situada en el Mercado de Los Remedios. Un espacio pensado para que los sevillanos y turistas que disfrutan de la ciudad vivan experiencias únicas en torno a la gastronomía, rodeados de productos frescos y locales

 La programación de esta escuela ofrecerá talleres gastronómicos abiertos al público, en los que chefs y expertos compartirán técnicas y recetas creativas tanto locales como internacionales y encuentros con Influencers que acercarán la cocina al mundo digital con propuestas diferentes y cercanas. También se realizarán eventos corporativos como showcookings o team buildings, ideales para empresas que busquen experiencias culinarias originales en la ciudad. Además, todas las actividades y talleres se presentan como un plan diferente para disfrutar, conocer nuevas personas y vivir la cocina de forma divertida y emocionante.

El primer taller de Cocinando con Ybarra, que se celebrará el 4 de octubre y estará dedicado al mundo del arroz. De la mano del chef Dani Martín (@elmantelenlamesa), los participantes aprenderán a elaborar diferentes estilos de arroz en un ambiente creativo, cercano y lleno de sabor.

Gracias a su ubicación en un mercado de abastos, en los talleres se trabajará con productos frescos, de temporada y de proximidad. Esta conexión con el mercado convierte a ‘Cocinando con Ybarra’ en un espacio donde tradición e innovación se unen para crear experiencias gastronómicas de calidad.

Con esta iniciativa, Ybarra invita a los sevillanos y a los turistas a participar en un proyecto único, que no solo acerca la cocina al día a día, sino que también abre una ventana a la cultura gastronómica andaluza, permitiendo a quienes visitan la ciudad llevarse un recuerdo auténtico de Sevilla a través de la cocina.

Ya está disponible www.cocinandoconybarra.es la nueva plataforma online donde se podrá acceder y reservar fácilmente todos sus talleres y actividades gastronómicas para disfrutar de experiencias únicas en la cocina.

