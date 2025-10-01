Ybarra inaugura ‘Cocinando con Ybarra’, su nueva escuela de cocina en el corazón de Sevilla

La programación de esta escuela ofrecerá talleres gastronómicos abiertos al público, en los que chefs y expertos compartirán técnicas y recetas creativas tanto locales como internacionales y encuentros con Influencers que acercarán la cocina al mundo digital con propuestas diferentes y cercanas. También se realizarán eventos corporativos como showcookings o team buildings, ideales para empresas que busquen experiencias culinarias originales en la ciudad. Además, todas las actividades y talleres se presentan como un plan diferente para disfrutar, conocer nuevas personas y vivir la cocina de forma divertida y emocionante.

El primer taller de Cocinando con Ybarra, que se celebrará el 4 de octubre y estará dedicado al mundo del arroz. De la mano del chef Dani Martín (@elmantelenlamesa), los participantes aprenderán a elaborar diferentes estilos de arroz en un ambiente creativo, cercano y lleno de sabor.

Gracias a su ubicación en un mercado de abastos, en los talleres se trabajará con productos frescos, de temporada y de proximidad. Esta conexión con el mercado convierte a ‘Cocinando con Ybarra’ en un espacio donde tradición e innovación se unen para crear experiencias gastronómicas de calidad.

Con esta iniciativa, Ybarra invita a los sevillanos y a los turistas a participar en un proyecto único, que no solo acerca la cocina al día a día, sino que también abre una ventana a la cultura gastronómica andaluza, permitiendo a quienes visitan la ciudad llevarse un recuerdo auténtico de Sevilla a través de la cocina.

Ya está disponible www.cocinandoconybarra.es la nueva plataforma online donde se podrá acceder y reservar fácilmente todos sus talleres y actividades gastronómicas para disfrutar de experiencias únicas en la cocina.

Informarse de todas las novedades en Instagram y Facebook.