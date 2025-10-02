Saudi Electricity Company nombra al Ing. Khalid Bin Salem AlGhamdi como Director Ejecutivo

El Consejo de Administración de Saudi Electricity Company (SEC) anunció el nombramiento del ingeniero Khalid bin Salem AlGhamdi como Director Ejecutivo de la compañía, con efecto a partir del 1 de octubre de 2025.

La decisión refleja la confianza del Consejo en las capacidades del talento saudí y en su papel fundamental para impulsar el sector eléctrico del Reino, un habilitador clave de la actual transformación económica y social del país.

Comentario sobre su nombramiento

El Ing. AlGhamdi expresó su profundo orgullo por la confianza depositada en él y extendió su sincero agradecimiento al Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, y a Su Alteza Real el Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe Heredero y Primer Ministro por su apoyo constante a SEC, lo que ha permitido a la compañía alcanzar hitos importantes y fortalecer su papel en el desarrollo nacional.

También reconoció la orientación y el seguimiento cercano de Su Alteza Real el Príncipe Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, Ministro de Energía, cuya dirección sigue siendo una piedra angular del éxito de SEC.

El Ing. AlGhamdi agradeció igualmente al Consejo de Administración de la compañía por su confianza y respaldo, afirmando que esa confianza será una fuerza impulsora para seguir trabajando y cumplir con las expectativas de clientes y accionistas.

«Junto a mis colegas en SEC, espero con entusiasmo un nuevo capítulo de esfuerzo colectivo, construyendo sobre los logros pasados de la compañía en todos los ámbitos. Con la gracia de Dios, continuaremos satisfaciendo las expectativas de más de 11 millones de clientes en todo el Reino mediante la provisión de servicios eléctricos confiables y de alta calidad. Nuestro enfoque estará en seguir fortaleciendo la confiabilidad de la red y en aumentar la contribución de la compañía a los ambiciosos objetivos de la Visión Saudí 2030, consolidando la posición de SEC como una empresa nacional líder de servicios públicos y un actor clave en el panorama energético mundial», añadió el Ing. AlGhamdi.

Trayectoria del nuevo Director Ejecutivo

El Ing. AlGhamdi es considerado uno de los líderes nacionales más destacados del Reino. Ha ocupado diversos cargos de alta responsabilidad en SEC, entre ellos: vicepresidente ejecutivo de Servicios Técnicos, vicepresidente interino de Riesgo y Cumplimiento, ingeniero jefe entre 2022 y 2023, y vicepresidente senior de Digital y Tecnología, desde donde supervisó la implementación de importantes estrategias y programas en toda la compañía.