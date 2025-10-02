Worldline nombra a Madalena Cascais Tomé como Directora de servicios financieros

En los últimos años, Madalena Cascais Tomé ha ejercido como directora ejecutiva (CEO) de SIBS, una de las principales empresas europeas de pagos interbancarios. Su amplia experiencia en atender las necesidades de los bancos en pagos y servicios digitales, y su liderazgo visionario la colocan en la posición idónea para guiar a la división de Servicios Financieros de Worldline a través de su próxima fase de innovación, crecimiento y transformación. Madalena sustituye a Alessandro Baroni, quien ha decidido dejar Worldline para buscar otras oportunidades.

Pierre-Antoine Vacheron, CEO de Worldline, declara «me complace anunciar el nombramiento de Madalena Cascais Tomé como jefa de nuestra división de Servicios Financieros. Madalena aporta una amplia experiencia en impulsar la innovación, avanzar en la transformación digital y ofrecer la excelencia operativa dentro del sector de pagos. Su amplia experiencia en liderazgo en pagos paneuropeos será fundamental para abordar los requisitos cambiantes de nuestros clientes y apoyar el crecimiento continuo de Worldline. Confiamos en que, bajo su dirección, nuestra división seguirá manteniendo los más altos estándares de calidad de servicio, resiliencia y seguridad».

«También me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a Alessandro Baroni por su servicio dedicado y sus valiosas contribuciones a Worldline. Le deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos».

Madalena Cascais Tomé, jefa de la división de Servicios Financieros de Worldline, declara: «Con gran entusiasmo y un profundo sentido de compromiso, me uno a Worldline para ayudar a consolidar su liderazgo como el líder europeo de pagos y el socio de confianza para instituciones financieras, empresas y actores institucionales. Con su sólido ADN tecnológico, soluciones integrales y con arraigo regional, y su alcance global, Worldline es el socio de confianza para ayudar a las instituciones a navegar tanto las complejidades como las oportunidades de la industria de pagos».

Como exdirectora ejecutiva (CEO) y miembro de la Junta Directiva de SIBS Group, una de las principales organizaciones europeas de pagos interbancarios y servicios digitales, que opera en más de 20 mercados, Madalena ha liderado la compañía en una notable etapa de innovación, transformación y crecimiento. Bajo su liderazgo durante casi 11 años, SIBS ha lanzado con éxito más de 65 productos y servicios innovadores, entre ellos MB WAY, la primera y más completa solución de pagos inmediatos de la zona euro; se ha expandido a 15 nuevas líneas de negocio y ha establecido estándares europeos en rendimiento, resiliencia y seguridad. Además de su cargo directivo en SIBS, Madalena preside varias empresas, donde aporta dirección estratégica en pagos paneuropeos, gestión de redes, ciberseguridad, servicios digitales, certificación digital y gestión financiera.

También es presidenta de EMPSA (la Asociación Europea de Sistemas de Pagos Móviles), representando a 11 de las principales soluciones de pagos instantáneos de Europa, y co-lidera EuroPA (la Alianza Europea de Pagos), impulsando una interoperabilidad de vanguardia e iniciativas de pagos transfronterizos. Antes de incorporarse a SIBS, Madalena ocupó cargos directivos en MEO/Grupo Portugal Telecom, donde supervisó la estrategia comercial B2C y las operaciones B2C, y desempeñó un papel clave para lograr el liderazgo en el mercado. Anteriormente en su carrera, trabajó en consultoría estratégica en McKinsey y se especializó en IA y modelado de datos avanzado como Consultora Senior en Arthur Andersen/Deloitte.

Madalena es licenciada en Matemáticas Aplicadas por la Universidade de Lisboa, tiene una certificación de Directores Internacionales de INSEAD y una certificación LCOR de Harvard. A lo largo de su carrera, ha demostrado de forma constante su compromiso con la innovación, un liderazgo de impacto y la exitosa gestión de organizaciones complejas.