Casa Pizarro Hotel: una antigua casa de lanas convertida en un hotel boutique de lujo

En pleno casco histórico de Cáceres, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se alza Casa Pizarro, un exclusivo hotel boutique de cuatro estrellas que rinde homenaje a la historia y la tradición arquitectónica de la ciudad. Lo que en el siglo XVIII fue una casa señorial dedicada al comercio de lanas, hoy renace como un espacio de lujo y confort, combinando el legado del pasado con una propuesta moderna y sofisticada.

La historia tras sus muros

La casa que alberga el hotel tiene sus raíces en el próspero comercio de lanas que floreció en Cáceres durante la Edad Moderna. En aquel entonces, la ciudad era un importante punto estratégico dentro de la Mesta, la poderosa organización de ganaderos que impulsó la economía de la región. Este enclave, con su imponente estructura de piedra y su carácter noble, fue testigo del auge de esta industria, albergando a comerciantes y almacenando valiosas partidas de lana que luego se exportaban a diferentes mercados europeos.

Tras varias transformaciones a lo largo de los siglos, el edificio cayó en desuso hasta que Grupo Zaguán, especializado en la rehabilitación de inmuebles históricos, decidió rescatarlo del olvido. Con un profundo respeto por su historia y esencia original, se llevó a cabo una minuciosa restauración para devolverle su esplendor y dotarlo de un nuevo propósito dentro del sector turístico.

Un meticuloso proceso de restauración

La rehabilitación de Casa Pizarro ha sido un trabajo minucioso que ha durado más de un año y medio. El objetivo ha sido conservar su estructura original, resaltando los elementos arquitectónicos más emblemáticos, como sus altos techos, los muros de piedra y las antiguas vigas de madera, al tiempo que se incorporaban materiales y comodidades actuales.

El resultado es un hotel que mantiene el alma de la casa señorial, pero con una distribución renovada para ofrecer a los huéspedes una experiencia de máximo confort. La combinación de artesanía tradicional y diseño contemporáneo se refleja en cada rincón del establecimiento, donde se han utilizado suelos de barro natural, carpintería restaurada y una cuidada selección de mobiliario antiguo que incluye piezas originales de la casa, otras adquiridas en Francia y algunas heredadas de la familia, que se combinan armoniosamente con diseños modernos creados por talentosos artesanos españoles.

Un hotel boutique con personalidad y exclusividad

El Hotel Casa Pizarro cuenta con 21 habitaciones distribuidas en tres plantas, cada una diseñada de manera única para ofrecer una estancia exclusiva e irrepetible. Se dividen en tres categorías:

Elegantes y acogedoras, con una decoración clásica y detalles artesanales. Deluxe: Más amplias, con techos altos y algunas con terraza ajardinada con vistas a la parte antigua de la ciudad.

Más amplias, con techos altos y algunas con terraza ajardinada con vistas a la parte antigua de la ciudad. Junior Suite: Situada en la tercera planta, con una amplia terraza ajardinada, solárium y vistas al Santuario de la Virgen de la Montaña.

Todas las habitaciones están equipadas con ropa de cama de alta calidad, televisión de pantalla plana, climatización, minibar, caja fuerte, WiFi y baños completos con amenities de aceite de oliva virgen extra de la marca «La Chinata».

El diseño interior ha sido concebido para evocar el esplendor de las casas señoriales del siglo XVIII, con una cuidada selección de antigüedades restauradas y mobiliario exclusivo. Los tonos cálidos, la iluminación natural y los materiales nobles crean un ambiente refinado y acogedor.

Ubicación privilegiada y conexión con la oferta cultural y gastronómica

Situado en la Calle Pizarro, en pleno casco histórico de Cáceres, el hotel goza de una ubicación inmejorable para explorar los tesoros de la ciudad a pie. Se encuentra junto al Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, y a pocos metros de restaurantes reconocidos como Atrio, con dos estrellas Michelin, y Torre de Sande, donde la gastronomía local alcanza su máxima expresión.

Gracias a su cercanía con los principales monumentos de la ciudad, como la Plaza Mayor, la Concatedral de Santa María o la Torre de Bujaco, Casa Pizarro es el punto de partida ideal para sumergirse en la riqueza cultural de Cáceres.

Un servicio exclusivo para una estancia inolvidable

El Casa Pizarro Hotel se distingue no solo por su historia y diseño, sino también por su atención personalizada. Cada detalle está pensado para ofrecer una experiencia de hospitalidad única, desde el desayuno con productos locales hasta el asesoramiento sobre rutas y actividades en la ciudad.

Para aquellos que buscan una estancia llena de encanto, confort y conexión con la historia, Casa Pizarro Hotel es una elección incomparable en Cáceres.