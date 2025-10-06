Valeria Landivar: de productora de TV a referente hotelera en Canadá

En 2025, el Hotel Auberge des 21, situado en La Baie, Saguenay, celebra 35 años de historia y una nueva etapa bajo la dirección de Valeria Landivar. Desde que asumió la propiedad junto a su socio Benoit Leclerc el 29 de septiembre de 2022, el establecimiento ha reforzado su perfil como referente en turismo responsable. Este año, la empresaria boliviana fue elegida miembro del consejo de administración de la Association hôtellerie du Québec (AHQ), organización que representa los intereses del sector hotelero ante el gobierno provincial y promueve una visión de innovación y sostenibilidad para la industria.

En 2023, apenas un año después de asumir la gestión, el Auberge des 21 fue seleccionado entre los tres finalistas al premio Établissement hôtelier de l’année, que reconoce a los hoteles que destacan por acciones concretas en ámbitos como desarrollo sostenible, digitalización, experiencia cliente y prácticas innovadoras en recursos humanos. Ese mismo año, el hotel fue designado como uno de los 13 établissements vitrines d’économie circulaire coordinado por AHQ y RECYC-QUÉBEC.

El establecimiento posee acreditaciones como Ambassadeur de saveurs de la zone boréale, ICI on recycle+, Aliments du Québec au Menu y Fourchette bleue, además de pertenecer a Tourisme durable Québec y Québec Circulaire. Más allá de estas distinciones, la gestión del hotel se centra en acciones colectivas junto al equipo: reducción de residuos, promoción de productos locales, economía circular e iniciativas que conectan la actividad hotelera con la comunidad de Saguenay.

La trayectoria de Valeria Landivar combina comunicación, innovación tecnológica y visión empresarial. Nacida en Bolivia y establecida en Québec, transitó desde la producción televisiva hacia el marketing digital, donde alcanzó proyección internacional. Representó a Québec en eventos como LeWeb (París y Londres), el CES (Las Vegas), Social Media Marketing World (San Diego) y la Connected Week (Angers), con conferencias en decenas de ciudades de tres continentes. Desde 2008 mantiene un blog en español y otro en francés, con cientos de publicaciones sobre marketing, liderazgo y turismo.

Sus reconocimientos incluyen figurar entre las 100 personas más influyentes del web en Québec (2010), el premio Empresaria del Año de la Cámara de Comercio (2011), el Premio a la Excelencia Empresarial de la Escuela Europea de Negocios (2016) y la distinción de la Asamblea Nacional de Québec por su contribución comunitaria (2023). En 2021, la Chambre de Commerce Latino-américaine du Québec la incluyó entre las 20 personalidades latinoamericanas más destacadas en la provincia.

En 2023 y 2025, Landivar participó en las Journées de rayonnement, encuentros organizados por la AHQ en la colina parlamentaria de Québec para dialogar con responsables políticos sobre los desafíos del sector hotelero. A lo largo de su carrera, se ha destacado por brindar primeras oportunidades laborales en los rubros donde ha trabajado, facilitando la incorporación de nuevos talentos. Esta visión sintetiza un modelo de gestión que integra resultados, comunidad y sostenibilidad.