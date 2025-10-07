De arquitecto a BIM Manager: la formación que permite reconvertir la carrera profesional

El sector de la arquitectura se encuentra en plena transformación digital, cada vez más profesionales se encuentran con la necesidad de dar un giro a su carrera para adaptarse a las nuevas exigencias. El puesto de BIM Manager aparece como una nueva salida profesional de gran valor, teniendo la capacidad de abrir nuevas oportunidades a estudios de arquitectura, ingeniería y grandes promotoras.

El informe de ‘European Construction Sector Observatory 2024’ de la Comisión Europea menciona que más del 70% de las empresas constructoras europeas identifican la adopción de la metodología BIM como una prioridad estratégica en los próximos años. Lo que convierte la figura del BIM Manager con competencias en Inteligencia Artificial en uno de los perfiles con gran proyección y relevancia en el mercado laboral. Con la formación adecuada, la evolución de arquitecto a BIM Manager es posible.

The Factory School, escuela especializada en formación online para el sector AEC, presenta el Máster BIM Manager con IA, diseñado específicamente para profesionales que buscan reconvertirse y acceder a puestos de mayor responsabilidad. Con más de 3.500 alumnos formados en 15 países, la escuela ha creado un programa académico que combina la metodología BIM con inteligencia artificial, lo que permite optimizar flujos de trabajo, automatizar procesos y tomar decisiones basadas en datos.

«Muchos de los alumnos vienen de la arquitectura tradicional y quieren un cambio profesional claro. El máster les ofrece las competencias necesarias para dar ese salto y desempeñarse como BIM Manager, tanto en grandes proyectos como en estudios más pequeños que digitalizan sus procesos», explica Miguel Picado, director del área BIM de The Factory School.

El programa ofrece la posibilidad de obtener un título universitario oficial europeo expedido por la Università degli Studi Guglielmo Marconi (Italia), además de las certificaciones oficiales de Autodesk, buildingSMART y Bentley. Teniendo como ventaja que es una formación 100% online y permite compatibilizar el temario con la vida profesional.

Las opiniones de los alumnos confirman este impacto en la carrera profesional, en palabras de Omar Galindo, arquitecto y alumno del Máster BIM Manager con IA: «El máster ha representado una experiencia altamente enriquecedora y profesional. La estructura de los contenidos, la calidad pedagógica de los instructores y la aplicabilidad práctica de las herramientas aprendidas son aspectos que destacaría como fortalezas principales».

El Máster BIM Manager + IA de The Factory School se posiciona así como una vía de especialización idónea para aquellos arquitectos que desean liderar la transformación digital del sector.