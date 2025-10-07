IXOPAY adquiere Congrify e integra análisis con IA para impulsar ingresos y reducir costos y riesgos

IXOPAY, líder mundial en orquestación de pagos a nivel empresarial, anunció hoy la adquisición de Congrify, una plataforma sin código (no-code) de inteligencia y observabilidad de pagos impulsada por inteligencia artificial.

La operación integra el motor de análisis con IA de Congrify con la infraestructura de orquestación, tokenización y cumplimiento normativo de IXOPAY, creando una plataforma predictiva y autooptimizante que permite a los comercios aumentar sus ingresos, reducir costos y minimizar riesgos.

En la actualidad, las empresas se enfrentan a datos fragmentados, resolución reactiva de problemas y falta de información procesable en ecosistemas de pagos con múltiples proveedores.

Juntas, IXOPAY y Congrify abordan estos desafíos unificando las fuentes de datos, incorporando agentes de IA y modelos de aprendizaje automático, y ofreciendo recomendaciones proactivas dentro de la infraestructura de pagos. Esto proporciona a los comercios mayor visibilidad y herramientas más inteligentes para convertir los pagos en un motor de crecimiento y resiliencia.

«Nuestra visión es transformar la infraestructura de pagos de un conjunto pasivo de canales en un cerebro inteligente y proactivo para todo el ecosistema de pagos», señaló Jill Willard, directora de tecnología (CTO) de IXOPAY.

«Al pasar de reglas de enrutamiento estáticas a una optimización predictiva, ofreceremos a los clientes una visibilidad y control sin precedentes. Los comercios podrán identificar y aprovechar oportunidades para mejorar tasas de autorización, minimizar comisiones y prevenir fraudes en toda su red de procesadores», añadió.

Por su parte, Marco Conte, CEO y cofundador de Congrify, afirmó: «Congrify nació con el propósito de simplificar los datos fragmentados de pagos y ofrecer inteligencia accionable a los comercios. Al unirnos a IXOPAY, aceleramos esa misión y ayudamos a las empresas a crecer con una inteligencia de pagos verdaderamente agnóstica».

Principales mejoras de la plataforma

AI Co-Pilot: asistente con IA para análisis en tiempo real y recomendaciones accionables.

asistente con IA para análisis en tiempo real y recomendaciones accionables. Conciliación mejorada: lógica personalizada que facilita la conciliación de estados de transacciones y tarifas entre datos brutos y unificados, facturas y otras fuentes.

lógica personalizada que facilita la conciliación de estados de transacciones y tarifas entre datos brutos y unificados, facturas y otras fuentes. Observabilidad de pagos: paneles sin código para monitorear rendimiento, tarifas y contracargos.

paneles sin código para monitorear rendimiento, tarifas y contracargos. Canal de datos simplificado: integración con nubes de datos, incluido Snowflake, que permite acceso a datos de los comercios mediante una conexión sencilla, sin necesidad de flujos complejos.

Esta adquisición refuerza la posición de IXOPAY como líder en orquestación de pagos de nueva generación.

A diferencia de otros proveedores que limitan sus análisis a sus propias redes de procesamiento, IXOPAY ofrece inteligencia agnóstica centrada en el comercio dentro de ecosistemas con múltiples procesadores.

El resultado: mayor flexibilidad, control y resiliencia para los comerciantes.

Sobre IXOPAY

IXOPAY es una plataforma global de orquestación de pagos a nivel empresarial diseñada para negocios que requieren escala, flexibilidad y control. Con más de 40.000 millones de dólares en pagos orquestados para clientes en más de 30 países, IXOPAY combina uno de los ecosistemas de adaptadores más amplios del sector —más de 200 PSP y 300 métodos de pago— con herramientas de enrutamiento inteligente, tokenización y gestión completa del ciclo de vida.

Al eliminar la complejidad y la dependencia de procesadores, IXOPAY convierte la infraestructura de pagos en una ventaja estratégica, permitiendo integraciones más rápidas, mayores tasas de aprobación y expansión fluida hacia nuevos mercados.

Más información en www.ixopay.com.

Sobre Congrify

Congrify tiene como misión liberar la inteligencia de pagos para comercios y fintechs de todo el mundo. Su plataforma sin código, impulsada por IA, unifica y estandariza los datos fragmentados de pagos de todos los canales y proveedores, transformándolos en información clara y procesable.

A través de sus módulos de Payments Intelligence, Observability y Reconciliation, Congrify ofrece recomendaciones y alertas automatizadas que ayudan a las empresas a incrementar ingresos, reducir costos operativos y dominar la complejidad de los pagos modernos.

Más información en www.congrify.com.