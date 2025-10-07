La Rioja celebra los premios Best Of Wine Tourism

La gala de los Premios Best Of Wine Tourism de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino Bilbao-Rioja se celebrará el miércoles 8 de octubre en Bodegas Bilbaínas (Haro, La Rioja).

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja preside el comité organizador del evento de entrega de premios de este año, ceremonia que cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja.

Los galardones son convocados conjuntamente por las cámaras oficiales de Álava, Bilbao y La Rioja, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

El prestigioso reconocimiento Best Of Wine Tourism se otorga en siete categorías: Alojamiento; Experiencias Gastronómicas; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de Enoturismo; Servicios de Enoturismo y Prácticas Sostenibles de Enoturismo.

Los proyectos candidatos son iniciativa de: Almudena Merino Artista, Asociación Cultural Sumilleres de La Rioja, Restaurante Tastavín, Bodega Teodoro Ruiz Monge, Bodegas Amador García, Bodegas Faustino, Bodegas Izadi, Bodegas Lozano, Bodegas Martínez Lacuesta, Bodegas Montecillo, Bodegas Valdemar, Bodegas Ysios, Brittany Ferries Bilbao, Centro de la Cultura del Rioja-Magmacultura, CVNE, El Legado, El Retiro del Obispo, Faustino Rivero Ulecia, Hospedería de Los Parajes, Hotel Viura, La Manducateca, Las Lías Bilbao Restaurante, Bodegas Ostatu, Palacios Vinos de Finca-Bodegas Nivarius y Proelio, Ramón Bilbao, Restaurante Otium, Rioja Alavesa Turismo, Rioja Wine Trips, Thabuca Wine Tours, Villa-Lucía Espacio Gastronómico y Vintae.

El jurado está formado por profesionales de reconocido prestigio en el área gastronómica, ocio-viajes y agencias de turismo receptivo, periodismo, formación y consultoría vitivinícola, quienes han seleccionado y examinado los proyectos presentados al certamen.

Best Of Wine Tourism Internacional y GWC Annual Conference

Los ganadores se darán a conocer en el mismo acto de entrega de los premios, que completa una primera fase local. Posteriormente, se optará al Best Of Wine Tourism Internacional con los candidatos de las otras diez sedes de la red mundial.

Este reconocimiento «Global Winner» será entregado en el curso de la Conferencia Anual de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, que tendrá lugar en Burdeos, Francia del 2 al 6 de noviembre de este año.

En una última fase, los ganadores regionales optan a los Best Of People’s Choice Awards, que son otorgados tras una votación abierta a todo el público a través de la web greatwinecapitals.com

Los mejores servicios de enoturismo del mundoLos Premios Best Of Wine Tourism reconocen a las empresas que prestan los mejores servicios de enoturismo en las once principales zonas vitivinícolas del mundo: Adelaida (Australia), Bilbao-Rioja (España), Burdeos (Francia), Hawke’s Bay (Nueva Zelanda), Lausanne (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso-Casablanca (Chile) y Verona (Italia).

Ganadores en ediciones anteriores

Los ganadores de los premios BOWT 2025 fueron Bodegas Bilbaínas, anfitriona del evento BOWT 2026 (también reconocida con el Best Of Internacional), Bodegas Campillo, Boroa Jatetxea, Palacio Arriluce, Natura Resorts, Finca La Emperatriz y Riojatrek.

En cuanto a la fase internacional, los ganadores más recientes fueron: Bodegas Bilbaínas (2025), La Casa Cosme Palacio (2024); Marqués de Murrieta (2023); Bodegas Vinícola Real (2022); Villa Lucía y Bodegas Valdemar (2019).

Los premios People’s Choice Awards 2025 reconocieron la excelencia del enoturismo en Bilbao-Rioja con cinco de los siete galardones internacionales, destacando Finca La Emperatriz, Bodegas Bilbaínas, Riojatrek, Palacio Arriluce Hotel y Boroa Jatetxea en las categorías de enoturismo sostenible, arquitectura, servicios de enoturismo, alojamiento y experiencias gastronómicas, respectivamente.

La Fundación y el Museo Vivanco de la Cultura del Vino recibieron en 2023 el premio vitalicio de la organización, el prestigioso Great Wine Capitals Special Achievement Award.