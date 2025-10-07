WOMANZE presenta DENIM: cuando el lujo contemporáneo se viste de urbano

WOMANZE da un paso decisivo en su evolución como marca de lujo contemporáneo con el lanzamiento de DENIM, una propuesta que reinterpreta el tejido más universal desde la mirada de la mujer actual: poderosa, libre y consciente.

Dentro de la línea URBANO, la colección se compone de nueve statement pieces que dialogan con la arquitectura, la sastrería y una feminidad que no pide permiso. Volúmenes precisos, pinzas que esculpen y cortes que celebran el cuerpo con carácter y naturalidad.

El denim como manifiesto tecnológico

En WOMANZE, la sostenibilidad no es un añadido: es raw eco denim, la fusión entre artesanía tradicional e innovación que se ve, se toca y se vive.

Cada prenda combina el craftsmanship del denim auténtico —12,5 oz de tejido robusto, estructuras precisas y acabados impecables— con una tecnología de vanguardia de teñido zero-water que redefine los estándares de la industria:

0% residuos de agua en el proceso de teñido.

89% de reducción en el uso de químicos.

65% menos de consumo energético.

El resultado es un índigo profundo y vibrante que honra la tradición del denim mientras abraza el futuro. Un material que evoluciona con cada uso, desarrollando una pátina única que refleja el estilo personal de quien lo viste.

«Elegir DENIM es elegir el futuro», afirma Rosa Gallach, CEO & Directora Creativa de WOMANZE. «Nuestras clientas no buscan sostenibilidad como compromiso, la entienden como sinónimo de excelencia. El verdadero lujo contemporáneo reside en la maestría artesanal combinada con innovación responsable. Porque innovar no es elegir entre belleza y conciencia, es unir ambas en la misma prenda.»

Nueve declaraciones de intenciones

La nueva colección de WOMANZE se articula en torno a nueve piezas capaces de destacar individualmente o combinarse con armonía, para construir un armario coherente, atemporal y lleno de personalidad.

Tops & camisas

Denim Tomgirl top : versatilidad sofisticada entre fuerza y sensualidad.



: versatilidad sofisticada entre fuerza y sensualidad. The Corset : estructura precisa, feminidad con carácter.



: estructura precisa, feminidad con carácter. Tomgirl shirt: minimalismo con actitud contemporánea.



Blazers & chalecos

The Boss jacket : presencia arquitectónica, icono de liderazgo.



: presencia arquitectónica, icono de liderazgo. The Suit vest: el chaleco sastre elevado a esencial urbano.



Pantalones & faldas

The Balloon jean : volúmenes que reinventan lo clásico.



: volúmenes que reinventan lo clásico. The Curve jean : corte recto impecable, fit que comunica poder.



: corte recto impecable, fit que comunica poder. The Culotte jean : proporciones modernas entre comodidad y sofisticación.



: proporciones modernas entre comodidad y sofisticación. The Tomgirl skirt: aberturas estratégicas que fusionan rebeldía y elegancia.



Cada prenda responde al manifiesto DENIM POWERFUL WOMEN: piezas que trascienden la tendencia para convertirse en herramienta de empoderamiento.

Más allá de la moda

Con DENIM, WOMANZE consolida su visión del lujo contemporáneo urbano. Una moda que no busca impresionar, sino acompañar. Que no grita, sino que susurra con la seguridad de quien conoce su valor.

Es un armario diseñado para mujeres que entienden la moda como extensión de su personalidad y el vestir como un acto de autenticidad. Piezas atemporales que, como ellas, evolucionan con elegancia y se convierten en legado.

WOMANZE: una década vistiendo poder

Fundada hace diez años, WOMANZE ha creado un lenguaje propio donde diseño y empoderamiento convergen. La firma acompaña a mujeres en los momentos más significativos de sus vidas —desde la alfombra roja hasta la ciudad— manteniendo un equilibrio único entre elegancia, sensualidad, sastrería y rebeldía.

Con DENIM, la línea URBANO inaugura un nuevo capítulo: el denim elevado al lujo contemporáneo, con el alma de la mujer actual y el poder transformador de las statement pieces.