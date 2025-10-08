Las cooperativas impulsan la transformación de Vistahermosa en Alicante a través de OBRANUEVA.COM

Un barrio en expansión y una inversión segura

Ubicado entre la Avenida de Dénia y la autovía A-70, Vistahermosa ofrece una conectividad inmejorable: a solo minutos del centro de Alicante y de las playas emblemáticas, con acceso inmediato a colegios, hospitales, centros comerciales y zonas de ocio. Una localización que permite disfrutar de la tranquilidad sin renunciar a las comodidades de la gran ciudad.

Vistahermosa es hoy una de las zonas con mayor proyección de Alicante. La alta demanda ha impulsado la comercialización de estas viviendas, atrayendo a familias locales y extranjeras, así como a quienes buscan una segunda residencia en un entorno seguro y exclusivo.

Invertir en Vistahermosa significa asegurar un hogar para disfrutar y una oportunidad de revalorización sólida.

Experiencia y éxito probado

Entre las cooperativas disponibles destacan tres proyectos, como Alameda de Vistahermosa, en construcción, con entrega prevista para el primer semestre de 2027. Este desarrollo ha destacado por su rápido ritmo de captación de cooperativistas, al igual que Jardines de Vistahermosa.

La alta demanda se debe a dos factores clave: primero, al ser viviendas en régimen de cooperativa, se comercializan a un precio por debajo del mercado, con unifamiliares disponibles desde 522.000 € + IVA; segundo, ofrecen una seguridad adicional respaldada por compañías aseguradoras, entidades financieras y un equipo gestor con más de 25 años de experiencia.

Estas iniciativas están respaldadas por más de ocho años de colaboración en Alicante entre OBRANUEVA.COM y HANSA INMOBILIARIA, una alianza que ha consolidado su prestigio gracias a la gestión y entrega exitosa de proyectos como Mirador del Bulevar en San Juan, Serramar en Avenida de Dénia, Alfonso X en el centro de Alicante, entre otros.

Hogares diseñados para la vida moderna

Entre las cooperativas que están en construcción y desarrollo, todas destacan por su arquitectura actual y funcional, diseñadas por el estudio eneseis Arquitectura y las cuales están pensadas para responder a las necesidades de las familias.

Entre las cooperativas, se encuentra ADAMA GARDEN S.C., cuyas viviendas destacan por:

Estancias amplias y llenas de luz natural

y llenas de luz natural Amplios salones con cocinas abiertas e integradas

con cocinas abiertas e integradas Semisótano con patio inglés

Jardines privados para disfrutar del aire libre en intimidad.

para disfrutar del aire libre en intimidad. Seguridad para una vida tranquila.

Además, el diseño apuesta por la sostenibilidad y el confort con el uso de la aerotermia, aislamientos térmicos y acústicos y materiales que reducen el consumo energético y favorecen el bienestar diario.

Espacios comunes para compartir

Vivir en Vistahermosa es mucho más que tener una vivienda: es pertenecer a una comunidad diseñada para disfrutar en familia. Las urbanizaciones se complementan con zonas comunes únicas:

Piscina comunitaria

Áreas ajardinadas y de recreo

Zona gourmet

Zona de coworking

Calistenia y zonas deportivas exteriores

exteriores Áreas infantiles seguras

Más de 10.000 m² de zonas comunes

En conclusión, Vistahermosa se perfila como el barrio ideal en Alicante, donde la expansión urbanística y la calidad de vida se entrelazan en proyectos cooperativos ya en marcha, con entregas previstas para 2027.

Para más detalles, visitar alicanteobranueva.com o contactar con Hansa Urbana.