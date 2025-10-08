Hysun obtiene 3 millones de euros en una ronda de inversión liderada por Axon Partners y Equinor Ventures

En esta operación se incorporan como nuevos socios Equinor Ventures y Axon Partners, que se suman a InnoEnergy, considerado el inversor más activo en tecnologías limpias a nivel mundial, así como a los fundadores de NANOGAP y Tewer Engineering, que refuerzan su apoyo a la empresa.

La operación ha contado con el asesoramiento legal de Tribeca Abogados.

Validación tecnológica y reducción de costes

La financiación permitirá a Hysun validar su tecnología en un entorno real a través de un prototipo instalado en la Plataforma Solar de Almería. Este paso representa un hito relevante para avanzar hacia la producción de hidrógeno verde a costes competitivos frente al hidrógeno gris, actualmente dominante en la industria.

Según datos del European Hydrogen Observatory, el coste de producción de hidrógeno verde mediante electrólisis se sitúa hoy entre 6 y 8 €/kg, frente a los 1–2 €/kg del hidrógeno gris. La tecnología de Hysun, que obtiene hidrógeno 100 % renovable sin utilizar electricidad, busca posicionar el hidrógeno verde en un rango de costes competitivo que facilite su adopción industrial.

Tatiana López, CEO y fundadora de Hysun, afirma: «Esta ronda marca un antes y un después para Hysun, porque nos permite demostrar que nuestra tecnología no solo es viable, sino que puede transformar la competitividad del hidrógeno renovable en Europa y posicionar a España como referente en innovación energética».

Aceleración del desarrollo y expansión

La entrada de Equinor Ventures y Axon Partners aporta capital y conocimiento estratégico e industrial. Esta colaboración permitirá a Hysun acelerar su desarrollo, consolidar su posición en el mercado y abrir nuevas oportunidades de crecimiento en un sector clave para la transición energética.

Contribución a la descarbonización

El impacto esperado de esta operación incluye:

Contribuir a la descarbonización de sectores difíciles de electrificar, como la industria pesada y el transporte.

Impulsar la competitividad del hidrógeno verde al acercar sus costes a los del hidrógeno gris.

Generar empleo especializado y fomentar el desarrollo tecnológico en España y Europa.

Con esta inversión, Hysun se consolida como una de las startups energéticas españolas con mayor proyección internacional y confirma la confianza del capital global en el potencial innovador del ecosistema nacional.

Sobre Hysun

Hysun es una empresa española especializada en la producción de hidrógeno renovable a partir de energía solar, sin necesidad de electricidad. Su tecnología permite obtener hidrógeno 100 % verde con costes competitivos, impulsando la transición hacia una economía descarbonizada. Su primer prototipo se encuentra instalado en la Plataforma Solar de Almería.