OHAI Nazaré transforma su espacio natural en un destino único para Halloween 2025

La tranquilidad y el sosiego que acompañan al visitante del resort y glamping OHAI Nazaré se transforman en misterio y terror para celebrar un Halloween 2025 que promete momentos de diversión. Los fines de semana del 26 al 28 de octubre y del 31 de octubre al 2 de noviembre este idílico lugar en la costa atlántica portuguesa se convierte en un parque temático del terror y ofrece a toda la familia, adultos y niños, una completa programación de actividades que tienen como escenario los pinos centenarios del Pinhal de Leiria.

Dos nuevas actividades de terror en su programación

OHAI Nazaré ha querido darle dos extra de emoción al programa de ocio de Halloween 2025 añadiendo el «Pasaje del Terror Kids», un recorrido para los más pequeños con un escenario apocalíptico, de criaturas oscuras, pasillos misteriosos y efectos especiales, y el «Escape Room Halloween Nazaré – El Fin de los Tiempos», una experiencia inmersiva para adolescentes y adultos que deberán resolver enigmas en un ambiente cargado de tensión y misterio, mientras intentan escapar.

No faltarán los clásicos que hacen de Halloween en OHAI Nazaré una fiesta imprescindible: la «Aldea de las Brujas» ofrecerá talleres como pintura de calabazas, gincanas y la tradicional búsqueda de fantasmas, mientras que las noches se llenarán de música en vivo, concursos de disfraces y la «Fiesta de los Muertos» para poner el broche de oro a la celebración nocturna que también contará con «Disco Thriller».

Turismo familiar en el corazón de la costa portuguesa

OHAI Nazaré se ha consolidado como un destino ideal para el turismo familiar, ofreciendo durante todo el año una experiencia única para todos, desde los más pequeños hasta los adultos de la casa. Las instalaciones del resort y su variada oferta de actividades de entretenimiento están diseñadas para que cada miembro de la familia disfrute de su estancia, con opciones que se adaptan a todos los gustos y edades.

Este Halloween 2025, el resort mantiene su enfoque en el turismo familiar, ofreciendo una programación especial para que todos vivan la festividad al máximo. Además, OHAI Nazaré combina su propuesta de ocio con alojamiento en glamping de lujo, ubicado en un entorno natural incomparable, entre las hermosas playas y paisajes de Nazaré.

Acerca de OHAI

OHAI es una marca de resorts sostenibles especializados en glamping de alta gama. Con presencia en Portugal a través de OHAI Nazaré, ofrece experiencias únicas en espacios naturales protegidos, promoviendo el turismo responsable y el respeto por el medio ambiente. Su propuesta combina diseño, confort y sostenibilidad, consolidándose como referente en el sector del turismo experiencial al aire libre.