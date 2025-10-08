Santillana y Cambridge impulsan un acuerdo para acompañar el aprendizaje del inglés en la escuela pública

Santillana y Cambridge University Press & Assessment han firmado un acuerdo histórico que busca transformar la enseñanza del inglés en la escuela pública española. El objetivo es claro: garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a un inglés de excelencia que les abra nuevas oportunidades de aprendizaje y futuro. Esta alianza une la excelencia internacional y la innovación pedagógica de Cambridge con el profundo conocimiento y la capilaridad de Santillana en el sistema educativo español, desarrollando soluciones pedagógicas adaptadas a las necesidades reales de los centros públicos.

El proyecto contempla la creación de recursos innovadores que abarcarán todos los niveles educativos, desde Infantil hasta Bachillerato. Estos materiales no solo refuerzan las competencias lingüísticas, sino que también promueven la cultura de la evaluación como herramienta de aprendizaje, alineada con los estándares internacionales.

Y es que el acuerdo llega en un momento clave: la inclusión del inglés en el informe PISA a nivel mundial, donde Cambridge ha colaborado con la OCDE para el diseño de la prueba que por primera vez medirá el nivel de inglés a escala mundial en el 2025.

La colaboración entre Santillana y Cambridge responde a uno de los mayores retos educativos actuales: la diversidad de aula y la exigencia de preparar a todos los alumnos para un futuro global. Se trata de un acuerdo con fuerte impacto social, que reconoce y apoya el papel esencial de los docentes en la escuela pública y que ofrece a cada estudiante las mismas oportunidades de desarrollar su potencial.

Alejandro Castex, director general de Sanoma España, afirma: «En Santillana, parte del grupo Sanoma, creemos en el poder transformador de la educación y trabajamos cada día para ofrecer las mejores herramientas que permitan a cada alumno alcanzar su máximo potencial. Este acuerdo con Cambridge representa un paso decisivo para la escuela pública española: queremos que cada estudiante, sin importar su contexto, tenga acceso a un inglés de calidad y a nuevas oportunidades de futuro. Nuestra prioridad es acompañar a docentes, alumnos y familias con soluciones innovadoras y adaptadas a la realidad de las aulas. Tras más de 60 años comprometidos con la educación en Santillana, estamos convencidos de que esta alianza marcará un antes y un después en la forma de aprender y enseñar inglés en nuestro país».

Aída García, directora general de Cambridge University Press & Assessment en España, añade: «Con esta alianza hacemos llegar un pedazo de Cambridge a cada rincón de España. Nuestro compromiso es poner a disposición de alumnos, familias y profesores las mejores herramientas educativas, para que todos puedan acceder a un inglés de calidad y prepararse para un mundo cada vez más global». Con este acuerdo, Santillana y Cambridge reafirman su liderazgo en innovación y excelencia educativa, y dan un paso decisivo hacia un modelo de enseñanza más inclusivo, exigente y conectado con los retos del futuro. Y, sobre todo, marca un antes y un después: un inglés de excelencia, accesible para cada alumno, cada aula y cada escuela pública.