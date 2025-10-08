Sistelec se alía con Druid Software para llevar la mejor gestión de core 5G privado a España y Portugal

En su apuesta por liderar el mercado de redes privadas 5G en la península ibérica, Sistelec ha firmado un acuerdo de distribución con Druid Software, compañía especializada en el core de redes privadas 5G para entornos de misión crítica.

La plataforma Raemis™ de Druid permite a empresas y administraciones desplegar un core 5G privado modular, seguro y escalable, que asegura control total del tráfico, gestión avanzada de la calidad de servicio (QoS) y flexibilidad para adaptarse a cada caso de uso.

Las redes 5G privadas y la tecnología Raemis, son esenciales en sectores como defensa, utilities, seguridad pública, salud e industria 4.0, donde se requiere una conectividad de máxima fiabilidad, privacidad de datos y continuidad operativa en todo momento.

«Con la tecnología de Druid incorporamos a nuestro portfolio un core 5G privado robusto y probado, que otorga a nuestros clientes independencia, control y la capacidad de adaptar sus redes a las necesidades más exigentes», Francisco Javier Blanco, Sales Manager de Sistelec.

Sobre Sistelec

Sistelec es una compañía con más de 45 años de experiencia en el diseño e implementación de soluciones avanzadas de telecomunicaciones. Especializada en infraestructuras críticas, Sistelec impulsa la adopción de redes privadas 5G en España y Portugal, ofreciendo soluciones end-to-end que combinan seguridad, fiabilidad y rendimiento para sectores estratégicos como Defensa, Seguridad Pública, Industria, Salud y Utilities.

Con un enfoque en innovación y en la integración de tecnologías líderes a nivel mundial, la empresa se ha consolidado como socio de referencia en comunicaciones críticas y de alta demanda. Su propuesta integra todas las capas necesarias —desde el core modular hasta la conectividad de última generación— para garantizar operaciones seguras, en tiempo real y con continuidad, incluso en escenarios complejos.

El compromiso de Sistelec con la excelencia tecnológica y el acompañamiento integral a sus clientes en cada fase del ciclo de vida de la red la posicionan como actor clave en la distribución de soluciones de comunicación para infraestructuras críticas y en la transición hacia un nuevo estándar de conectividad.

Sobre Druid

Druid Software es una empresa de software de red core celular con sede en Irlanda. Fundada en el año 2000, Druid se ha convertido en uno de los líderes mundiales en tecnología celular privada 5G y 4G durante los últimos 25 años.

La plataforma RAEMIS de Druid es una red central 5G y 4G madura, conforme a los estándares 3GPP, con características únicas diseñadas específicamente para usos empresariales y de misión crítica.

La consolidada plataforma RAEMIS de Druid es utilizada hoy en día por proveedores de servicios de Internet (ISP) y empresas en entornos de misión crítica en todo el mundo.

La tecnología de Druid permite ofrecer soluciones en diversas áreas, como comunicaciones empresariales, IoT, Edge Computing, NTN, Neutral Host y seguridad pública.