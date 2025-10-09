Cyberclick integra OpenAI en Feedest y potencia el ecommerce hacia compras conversacionales

Cyberclick continúa su apuesta por la innovación y la adaptación constante al entorno digital con el lanzamiento de la integración de OpenAI con Feedest, el gestor de feeds de productos de Cyberclick. Esta innovadora integración responde al nuevo concepto de ‘Agentic Ecommerce’, donde los usuarios podrán realizar compras a través de conversaciones con agentes de inteligencia artificial, comenzando por las plataformas Etsy y Shopify, con la tecnología de pago Stripe y, por el momento, solo los usuarios de Estados Unidos.

El proceso de compra dentro de ChatGPT, habilitado por OpenAI, consta de dos partes fundamentales: la detección y sincronización de productos a través de un catálogo optimizado, y la integración con la plataforma de pagos, facilitando el proceso de compra de forma completamente automatizada y conversacional.

Cyberclick y Feedest: el motor que alimenta esta innovación

Para hacer posible esta integración, Cyberclick ha creado un nuevo formato de fichero que se adapta a las especificaciones de OpenAI para la sincronización de productos. Con Feedest, la herramienta en la nube de Cyberclick para la gestión optimizada de catálogos de productos, ahora es posible sincronizar directamente los catálogos de las marcas con OpenAI. Esto permite actualizar la información en tiempo real, asegurando la precisión y coherencia de las ofertas. De este modo, los productos de las marcas podrán ser recomendados por ChatGPT durante las conversaciones con los usuarios

«Este avance es un paso más en nuestro compromiso por ofrecer soluciones digitales innovadoras que ayuden a las marcas a mantenerse competitivas en un mercado impulsado por la inteligencia artificial,» explica David Tomás, CEO y cofundador de Cyberclick. «Nuestra integración con OpenAI no solo posiciona a Cyberclick a la vanguardia del ecommerce conversacional, sino que también permite a las marcas conectar con sus audiencias de manera más efectiva y eficiente».

¿Cómo se benefician las marcas?

Las marcas que gestionen sus productos con Feedest podrán beneficiarse de esta integración con OpenAI que les permitirá: