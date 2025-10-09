Laser Digital Partners se asocia con Solidus Labs para impulsar la supervisión de mercados cripto-nativos

Laser Digital, la filial de activos digitales del Grupo Nomura, y Solidus Labs, empresa referente en supervisión de operaciones y monitoreo de riesgos cripto-nativos, anunciaron hoy una alianza estratégica para ofrecer supervisión de mercados tanto on-chain como off-chain.

En virtud de esta colaboración, Solidus Labs proporcionará a Laser Digital capacidades avanzadas de detección que permitirán monitorear el comportamiento de negociación en bolsas, mercados extrabursátiles (OTC) y plataformas descentralizadas (DeFi).

Esto reforzará las operaciones de gestión de riesgos y cumplimiento de Laser Digital, además de apoyar el cumplimiento de las crecientes expectativas regulatorias a nivel global.

Respaldada por Nomura, una de las mayores instituciones financieras del mundo, Laser Digital fue creada como una firma integral de activos digitales con el objetivo de trasladar las mejores prácticas de las finanzas tradicionales (TradFi) a los mercados cripto.

La compañía combina altos estándares de gobernanza y gestión de riesgos con experiencia cripto-nativa para gestionar la exposición institucional dentro del ecosistema de activos digitales.

«Solidus Labs se presentó como el socio idóneo dada su experiencia en supervisión de operaciones y su profundo conocimiento del ecosistema de activos digitales. Sus capacidades de detección on-chain y off-chain, combinadas con una plataforma basada en inteligencia, ofrecen protecciones avanzadas esenciales para garantizar un acceso institucional seguro al ecosistema on-chain«, declaró Dr. Jez Mohideen, cofundador y CEO de Laser Digital al referirse a la asociación.

«Estamos orgullosos de asociarnos con Laser Digital, una empresa centrada en redefinir la frontera de las finanzas digitales. 2025 se perfila como un año clave que unirá las finanzas tradicionales y los activos digitales, y Laser Digital está a la vanguardia de esa evolución. Solidus es el único proveedor capaz de respaldar las actividades avanzadas de DeFi que está desarrollando Laser, y juntos estamos estableciendo un nuevo estándar de integridad para los mercados cripto-nativos», señaló Asaf Meir, fundador y CEO de Solidus Labs.

En agosto de 2025, Laser Digital anunció que se convirtió en la primera entidad regulada bajo el Pilot Framework de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) en ofrecer opciones cripto OTC, reafirmando su compromiso con el desarrollo de soluciones estructuradas en mercados regulados.

Acerca de Solidus Labs

Solidus Labs es la empresa pionera en cumplimiento basado en agentes (Agentic-Based Compliance) para la supervisión de operaciones y monitoreo de riesgos.

Fundada en 2018 por veteranos de Goldman Sachs, la compañía combina el rigor de Wall Street, la innovación cripto-nativa y los principios de ciberseguridad para reinventar el cumplimiento en la era financiera moderna.

En el núcleo de su tecnología se encuentra HALO, una plataforma de riesgo impulsada por inteligencia artificial que es utilizada por instituciones financieras, firmas cripto y reguladores de todo el mundo para promover una supervisión proactiva e inteligente —sin importar el producto, mercado o clase de activo—.

Más información: www.soliduslabs.com

Acerca de Laser Digital

Laser Digital es una firma integral de activos digitales especializada en Trading, Gestión de Activos, Soluciones e Inversión en Etapas Tempranas.

Fundada por Nomura, su objetivo es aportar nuevo valor en activos digitales a sus clientes, conectando los mercados tradicionales y cripto. Su estructura institucional y su marco de gestión de riesgos la posicionan de forma única dentro del sector.

Más información en www.laserdigital.com

Aviso legal

Esta es una comunicación de carácter comercial dirigida únicamente a inversores profesionales en jurisdicciones elegibles. No constituye asesoramiento ni recomendación de inversión. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Las previsiones no garantizan rendimientos futuros. El capital invertido está en riesgo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión se debería consultar la documentación correspondiente.

Aviso completo: https://laserdigital.com/marketing-disclaimer/