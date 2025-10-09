VTEX Connect Live anuncia a Rafael Nadal como keynote speaker

VTEX (NYSE: VTEX), plataforma global de comercio digital para grandes empresas, realizará la primera edición portuguesa del VTEX Connect Live el 11 de noviembre, en el Pabellón Carlos Lopes, en Lisboa. El evento reunirá a ejecutivos, marcas y líderes tecnológicos para discutir las tendencias que están transformando el comercio digital y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

El gran protagonista de esta edición será Rafael Nadal como keynote speaker. Reconocido mundialmente por su carrera excepcional en el tenis y por su inversión en innovación y tecnología, Nadal aportará al evento una perspectiva única sobre liderazgo, resiliencia y visión de futuro.

«Europa es un mercado estratégico para VTEX. Estamos fortaleciendo nuestra presencia con iniciativas que crean un entorno único para acelerar negocios y construir alianzas de gran impacto. Realizar el VTEX Connect Live en Lisboa representa un paso importante en esta trayectoria, consolidando la capital portuguesa como uno de los polos de innovación y comercio digital más dinámicos del continente», afirma Thiago Borba, VP Growth Southern Europe de VTEX.

Rafael Nadal vuelve a las «pistas», esta vez sobre el escenario del VTEX Connect Live Lisbon. Es una oportunidad única para descubrir cómo la humildad, resiliencia y el espíritu incansable de uno de los mayores atletas de todos los tiempos pueden inspirar a los negocios, superar límites y transformar resultados. Con 22 Grand Slams y una medalla de oro olímpica, sus victorias nunca se han limitado a los trofeos. Todas las victorias viven en su humildad, su voluntad inquebrantable y su capacidad de levantarse, el mismo espíritu que todo líder necesita: abrazar el cambio, superar límites y triunfar en un mundo que nunca se detiene.

Hoy, este espíritu enfrenta un nuevo desafío: el deporte de clase mundial se encuentra con el comercio de alto rendimiento. Rafael Nadal se une a VTEX para compartir las lecciones detrás de la verdadera grandeza.

¿Qué esperar del VTEX Connect Live Lisbon?

En 2025, VTEX da un nuevo paso en su expansión europea y elige Lisboa para acoger la próxima edición, destacándose como epicentro tecnológico y de innovación en Europa. Reconocida como anfitriona del Web Summit y con un ecosistema digital en rápido crecimiento, la capital portuguesa combina conectividad global y dinamismo empresarial, convirtiéndose en el escenario ideal para reunir líderes del comercio digital, fomentar asociaciones y redefinir el futuro de la industria.

«VTEX Connect es más que un evento: es una plataforma para acelerar el crecimiento y compartir innovación con impacto real en el sector. El año pasado reunimos algunas de las principales voces del comercio digital. Este año llevamos la experiencia a otro nivel: más impacto, más conexiones y más oportunidades. Estamos muy orgullosos de traer este escenario global a Lisboa», añade Thiago Borba.

El VTEX Connect Live se posiciona como el punto de encuentro donde ejecutivos, marcas y líderes tecnológicos acceden a tendencias globales y crean alianzas con impacto directo en el mercado.

Las entradas para asistir al evento están disponibles a través del siguiente en https://vtexconnect.vtex.com/live-lisbon