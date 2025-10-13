Oficina del Parlamento Europeo Madrid y Universitat de Girona galardonadas en los Premios Mutua Universal

Mutua Universal, mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha distinguido a la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid y a la Universitat de Girona con el premio Institucional en la X edición de los Premios Innovación y Salud, galardones que reconocen anualmente a instituciones, organismos o empresas asociadas a la mutua que llevan a cabo proyectos innovadores en beneficio de la salud y el bienestar de las personas trabajadoras.

El jurado ha destacado la labor «en el impulso de iniciativas que promueven la innovación, la salud, la igualdad y los valores europeos entre la ciudadanía» de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, así como el «constante trabajo de sensibilización en materia de prevención y salud física y mental» de la Universitat de Girona a través de su programa La UdG, una Universitat Saludable.

Finalistas de los Premios Innovación y Salud 2025

Además de dar a conocer las entidades reconocidas con el premio Institucional, el jurado de la décima edición de los premios ha fallado las organizaciones finalistas que el 19 de noviembre optarán a premio en cada una de las dos categorías de estos galardones.

En la categoría Gran Empresa, las finalistas son, por orden alfabético: Bridgestone Hispania Manufacturing Basauri por su buena práctica De la Analítica Rutinaria a la Analítica Innovadora; Eiffage Energía S.L.U. por Notifica. App de Comunicación de Incidentes y Anomalías; el grupo industrial Gonvauto Navarra por Digitalización para la Seguridad y Salud de los Trabajadores; la empresa de refrigeración comercial Infrico por su proyecto Infrico 4.0. Digitalización para una Gestión Inteligente de Riesgos Laborales; la Fundació Institut Guttmann por Formación en Competencias Comunicativas para mejorar la Gestión de los Conflictos; y el servicio de movilidad sanitaria Sanir por su práctica Moviliza+. Innovación que dignifica, atención que transforma.

En la categoría Pequeña y Mediana Empresa las finalistas son: Alimentos Congelados de la Rioja por su proyecto CN Tec Aula de Formación; el Colegio Compañía de María por CBR: La comisión de las buenas relaciones o el «buen rollo»; Desarrollo de Sistemas Avanzados por su práctica IA al servicio del Bienestar Social, la Eficiencia, la Sostenibilidad y la Colaboración: Transformación Empresarial y Cultural mediante la Integración Práctica de la Inteligencia Artificial; la Fundación Laboral San Prudencio por SOS EmozioLan – Primeros Auxilios Emocionales; Mobis Parts Europe por su buena práctica Sichock: el Calzo Inteligente y Skretting España por Embajadores de las Reglas que Salvan Vidas.

Acto de entrega de los galardones

Las candidaturas ganadoras se darán a conocer el 19 de noviembre en el Casino de Madrid durante un evento que contará con la participación de Miquel Lladó, profesor asociado en el departamento de Dirección Estratégica de IESE Business School, experto en estrategia empresarial y autor del libro Enamorase del futuro. Ideas de estrategia para líderes. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona y formado en prestigiosas instituciones como Harvard Business School, ESADE o IESE, Miquel Lladó cuenta con una dilatada trayectoria profesional en reconocidas empresas como KPMG, PepsiCo o Bimbo, entre otras.