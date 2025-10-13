Padcom y General Holdings firman acuerdo por 55 millones de dólares para inversión estructurada

Potash and Agri Development Corporation of Manitoba Ltd. (Padcom) y General Holdings Limited, plataforma privada de inversión con sede en el Dubai International Financial Centre (DIFC), anunciaron la firma de un acuerdo preliminar (term sheet) para una inversión estructurada de 55 millones de dólares estadounidenses.

La operación define la siguiente fase de expansión de Padcom y reafirma el enfoque de General Holdings en inversiones sostenibles en los sectores industrial y de recursos naturales.

La transacción fue originada por North Mountain Capital, firma que presentó la oportunidad de inversión a General Holdings.

Según los términos del acuerdo, General Holdings propone invertir 18,25 millones de dólares como préstamo sénior garantizado (Tramo 1) y 36,75 millones de dólares como capital preferente Serie A (Tramo 2), con cobertura total de garantías (full warrant coverage).

Los fondos se destinarán a ampliar la capacidad productiva de Padcom hasta 250.000 toneladas anuales de potasa y productos relacionados, con una salida a bolsa prevista dentro de los 24 meses posteriores al cierre de la operación.

Aunque este acuerdo preliminar no constituye un compromiso vinculante, refleja la intención conjunta de ambas partes de cerrar la transacción conforme a los hitos y plazos establecidos, sujeta a una debida diligencia satisfactoria, las aprobaciones regulatorias pertinentes y la firma de los contratos definitivos.

«Esta propuesta de asociación con General Holdings representa un paso clave en nuestra misión de posicionar a Manitoba como referente en la producción responsable de potasa. La estructura del acuerdo nos permite crecer de forma eficiente y alinear los intereses a largo plazo de cara a la siguiente fase de expansión y la futura OPV», declaró Brian Clifford, director ejecutivo (CEO) de Padcom.

«Padcom representa el tipo de oportunidad industrial transformadora que se ajusta a nuestra estrategia de inversión transfronteriza. Esperamos trabajar estrechamente con Brian y su equipo para completar la debida diligencia, finalizar la documentación y llevar la operación a cierre», comentó Paul Scribner, director ejecutivo de General Holdings Limited.

«La estructura propuesta refleja tanto disciplina como ambición: respalda el aumento operativo de Padcom y crea un camino claro hacia los mercados de capital institucional. Estamos entusiasmados con el potencial de creación de valor que puede generar esta alianza», añadió Justin Inniss, director de operaciones (COO) de General Holdings.

Sujeto al cumplimiento de todos los pasos requeridos, el cierre del préstamo sénior está previsto para enero de 2026, seguido del cierre de la inversión en capital a mediados de 2026. La transacción se regirá por las leyes del Dubai International Financial Centre y de la Provincia de Manitoba, según corresponda.

Acerca de Padcom

Padcom (Potash and Agri Development Corporation of Manitoba Ltd.) es una empresa de desarrollo de recursos naturales con sede en Manitoba, dedicada a la extracción y comercialización sostenible de potasa y minerales agrícolas relacionados.

Sus operaciones buscan ofrecer una producción eficiente y baja en carbono que atienda tanto a los mercados norteamericanos como internacionales.

Acerca de General Holdings Limited

General Holdings Limited es una plataforma diversificada de inversión y originación con sede en el Dubai International Financial Centre (DIFC). A través de ocho verticales —que abarcan materias primas, fintech, consolidación de pymes y activos reales—, la compañía colabora con equipos de gestión de alto nivel para ofrecer inversiones escalables y de nivel institucional en sectores estratégicos.

Acerca de North Mountain Capital

North Mountain Capital es una firma boutique de asesoría en inversiones especializada en la originación y estructuración de transacciones transfronterizas en los sectores de recursos naturales, infraestructura e industria.

Su enfoque se centra en conectar empresas operativamente sólidas con inversores estratégicos mediante soluciones financieras a medida que equilibran el crecimiento con una estructuración de capital disciplinada.