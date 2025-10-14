Crêperie Bretonne LA VEDETTE anuncia la apertura de su primera franquicia en España

Tras 18 años de consolidación en la ciudad de Girona, Crêperie Bretonne La Vedette da el salto al modelo de franquicia y se prepara para abrir su primera sede en 2026. El proyecto, liderado por su fundadora Natalia Pons, busca llevar a distintas ciudades de España un concepto gastronómico novedoso, con un producto de poca incidencia en España y una propuesta de restauración que combina tradición francesa, ambiente acogedor y una oferta saludable y diferencial.
«Después de tantos años de éxito en Girona, creemos que ha llegado el momento de compartir nuestro concepto con nuevos emprendedores. Crêperie Bretonne La Vedette ofrece un producto único, fácilmente replicable y con una filosofía clara: buena comida, entorno agradable y atención cercana», explica Natalia Pons, administradora y fundadora del proyecto.
Un concepto nacido en Girona con alma bretona
Crêperie Bretonne LA VEDETTE nació en 2008 inspirada en la gastronomía francesa de Bretaña, región conocida por sus galettes bretonnes elaboradas con harina de sarraceno —sin gluten y rica en proteínas— y por las fondues de queso suizo. El resultado es una propuesta culinaria original y de alta calidad, prácticamente inédita en el panorama gastronómico español.
La marca se ha convertido en un referente local gracias a su cuidada estética, con bonita decoración, suelos de madera, fotografías de artistas y una iluminación que crea una experiencia visual tan importante como la gastronómica.
El nombre La Vedette está inspirado en un personaje popular de los años 70 en el barrio chino de Girona. Eligieron este nombre porque su cocina es de inspiración francesa, y la Crêperie Bretonne La Vedette se encuentra precisamente en este emblemático barrio.
El restaurante ha sido incluido entre los «5 buenos restaurantes de Catalunya para probar crêpes« por El Nacional, reforzando su posicionamiento como uno de los referentes de cocina bretona en Cataluña.
Un modelo de franquicia diferencial
El modelo de franquicia de Crêperie Bretonne La Vedette ofrece un negocio rentable y de bajo riesgo, basado en un producto con fuerte identidad y con una inversión asequible en comparación con otros conceptos del sector.
La enseña garantiza a sus franquiciados un know-how consolidado tras 18 años de experiencia; asesoramiento inicial y continuo en gestión, operaciones y marketing; formación teórica y práctica para el total conocimiento del producto y apoyo en la búsqueda y adecuación del local, y acompañamiento en la apertura.
Además, Crêperie Bretonne La Vedette mantiene su compromiso con la alimentación saludable y la sostenibilidad, utilizando productos frescos de proximidad y una carta apta para personas celíacas, con opciones delivery y servicio de mesa.
Equilibrio, innovación y experiencia para el cliente
Uno de los pilares del éxito de Crêperie Bretonne La Vedette reside en el equilibrio entre calidad, precio, ambiente y servicio. El restaurante ofrece un ticket medio asequible dentro de un entorno cálido y familiar, pensado para atraer a un público amplio.
El público objetivo principal se sitúa en el segmento femenino de entre 25 y 55 años, aunque el atractivo del producto amplía el rango de clientes a todas las edades y perfiles.
«El cliente busca cada vez más experiencias auténticas y saludables, y nuestro concepto responde a esa tendencia sin perder su esencia tradicional», añade Natalia Pons.
Expansión nacional y nuevas oportunidades de negocio
Tras consolidarse en Girona, Crêperie Bretonne La Vedette se prepara para abrir su primera franquicia en España a inicios de 2026. El objetivo es extender su modelo a las principales capitales del país bajo un sistema flexible que prioriza la rentabilidad y la coherencia con los valores de la marca.
El perfil ideal de franquiciado es el de un emprendedor con vocación de autoempleo, capacidad de gestión y afinidad con la filosofía de Crêperie Bretonne La Vedette: ofrecer un producto de calidad en un entorno cuidado, donde el cliente se sienta como en casa.
«Buscamos personas que crean en nuestro concepto y que quieran formar parte de una marca diferente, humana y con potencial de crecimiento en el mercado español», señala Pons.